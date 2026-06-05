Запорожская АЭС полностью обесточена

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Срочная новость 36 0

Работают резервные генераторы.

Почему Запорожская АЭС обесточена — новости

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

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Запорожская АЭС (ЗАЭС) полностью обесточена, пришлось задействовать резервные дизель-генераторы. Об этом сообщили на станции в мессенджере МАКС.

«Запорожская атомная электростанция, входящая в состав «Росатома», полностью обесточена в результате отключения линии электроснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1», — сказано в заявлении.

Отмечается, что радиационный фон на ЗАЭС в данный момент соответствует норме. Энергоблоки вынужденно переведены на резервные источники. В работе оборудования проблем не отмечается, его контролирует персонал станции. Нарушений в работе системы безопасности также не было зафиксировано.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, ВСУ нарушили объявленный на ЗАЭС «режим тишины» - он был введен на время восстановительных работ.

По данным станции, днем беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на сотрудников группы разминирования Министерства обороны РФ. В этот момент специалисты проводили инженерные работы возле опоры № 20 линии электропередачи 750 кВ «Днепровская».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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