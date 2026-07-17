«На генетическом уровне»: еще одна дочь Джигана и Самойловой захотела сбрить брови

Дочь Джигана и Самойловой Лея захотела сбрить брови

Дочь рэпера Джигана (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн. — Прим. ред.) и блогера Оксаны Самойловой, 12-летняя Лея, решила поэкспериментировать с внешностью и захотела изменить форму бровей. Об этом Оксана рассказала в своем профиле в социальных сетях.

Лея пояснила, что не планирует полностью избавляться от бровей, как ранее сделала ее старшая сестра Ариела, а хочет сделать их тонкими и прямыми.

«Я хочу себе сбрить брови, но хочу не совсем сбрить, а чтобы были тонкие прямые брови. Я не хочу как у Ари, буду делать их больше», — заявила девочка маме.

Оксана Самойлова отнеслась к идее дочери без энтузиазма и напомнила, что ранее Лея обещала не повторять такой эксперимент. После этого блогер обратилась к подписчикам и попросила поделиться опытом воспитания детей в переходном возрасте.

«Понимаю, что не у всех дети хотят избавляться от бровей, но у нас, видимо, это передается на генетическом уровне», — написала Оксана.

Самойлова рассказала, что несколько лет назад старшая дочь Ариела самостоятельно сбрила брови, не предупредив родителей. По ее словам, сейчас брови у девочки отросли.

Чтобы понять, подойдет ли Лее новый образ, Самойлова провела эксперимент и закрасила часть ее бровей, оставив тонкие линии. Результат подростку понравился, после чего она заявила о желании записаться в салон.

При этом Оксана отметила, что хочет избежать необдуманных решений. По ее словам, она уже меньше переживает из-за подобных экспериментов, поскольку убедилась, что брови у детей со временем отрастают.

Лея также заявила, что готова изменить внешность самостоятельно, если мама не даст разрешения. Однако окончательного согласия на процедуру Самойлова дочери не дала. Кроме изменения бровей, девочка хочет сделать наращивание волос, но эту идею Оксана не поддержала.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Оксаны Самойловой и рэпера Джигана не знает настоящего имени матери. Самойлова спросила, какое имя, по мнению сына, является ее «ненастоящим». Давид ответил, что не знает. Тогда блогер предложила вспомнить, как к ней обращаются бабушка и дедушка. Позже блогер в шутку назвала сыну имя «Апткуда» и сказала, что ее так иногда называют.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.