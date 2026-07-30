Постучался не в ту дверь? Турецкого актера Керема Бюрсина вызвали на допрос

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 253 0

Местные правоохранительные органы намерены побеседовать с целым рядом знаменитостей.

Керема Бюрсина на допросе

Фото: www.globallookpress.com/Cinzia Camela

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Звезду сериала «Постучись в мою дверь» Керема Бюрсина вызвали на допрос

Звезду турецкого сериала «Постучись в мою дверь», актера Керема Бюрсина, вызвали на допрос. Об этом сообщило издание Sabah.

Также правоохранительные органы собираются побеседовать еще с целым рядом местных знаменитостей.

«Стало известно, что актеры Берна Лачин, Эда Эдже, Фарах Зейнеп Абдулла, Ирем Хелваджиоглу и Керем Бюрсин были вызваны в прокуратуру для дачи показаний в рамках расследования, которое проводит Главная прокуратура Стамбула против Ahbap», — уточняется в материале.

Ahbap — это турецкий благотворительный фонд, который занимался помощью пострадавшим в стихийных бедствиях и другим нуждающимся в поддержке. Многие местные звезды оказывали финансовую помощь данной организации, в их числе оказались и те, кого вызвали на допрос.

По данным телеканала NTV, против Ahbap было возбуждено уголовное дело. А основатель фонда, рок-музыкант Халюк Левент, был арестован. Он и еще почти 30 человек подозреваются в мошенничестве и отмывании денег.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Керем Бюрсин снимется в российской мелодраме «Любовь вне расписания». Съемки, которые пройдут в Стамбуле, запланированы на осень 2026 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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