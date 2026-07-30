Без хлорки: как вывести пятна с одежды с помощью простых средств

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 146 0

Старые загрязнения часто кажутся безнадежными, но избавиться от них можно не только с помощью магазинных отбеливателей.

Как отстирать пятна от одежды — самые эффективные средства

Фото: www.globallookpress.com/Jenny Norquist

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Хлорные отбеливатели могут повредить ткань одежды и оставить резкий запах

Хлорные отбеливатели эффективно справляются с пятнами, но могут повредить ткань и оставить резкий запах. Для удаления загрязнений можно использовать альтернативные способы без средств на основе хлора. О самых эффективных способах борьбы с пятнами рассказали в издании 7Дней.ru.

Один из вариантов — смесь лимонного сока и перекиси водорода. Для ее приготовления необходимо соединить сок одного лимона с двумя столовыми ложками перекиси, нанести состав на пятно, оставить примерно на 30 минут, а затем постирать вещь привычным способом.

Еще один простой способ — использовать пищевую соду. Ее нужно смешать с небольшим количеством воды до состояния кашицы, нанести на загрязнение и оставить на 20 минут перед стиркой. Однако такой метод лучше подходит для свежих пятен и может повредить цветные принты на одежде.

Для более сложных загрязнений предлагают использовать смесь уксуса, водки и воды в равных пропорциях. Ее наносят на ткань примерно на час. А с самыми стойкими пятнами, по данным автора рекомендаций, может помочь состав из измельченного аспирина, хозяйственного мыла и нескольких капель нашатырного спирта.

При этом перед применением любых домашних средств рекомендуется проверить их действие на незаметном участке ткани, чтобы избежать повреждения одежды.

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