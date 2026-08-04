Европа — на грани глобального энергокризиса. Кроме газа, там рискуют столкнуться с нехваткой электричества и бензина. Венгрия, Румыния, Сербия уже вводят ограничения. И виной всему рекордная засуха. Рейн и Дунай — главные европейские водные магистрали — обмелели настолько, что прекращается судоходство, а для АЭС не хватает воды на охлаждение. Корреспондент «Известий» в Сербии Сергей Петров на месте оценил масштабы бедствия.

Еще никогда к сербская деревня Прахово не видела такого количества туристов — у ее берегов теперь видны десятки катеров и кораблей времен Второй мировой.

«Дунай открывает свои тайны. В связи с резким падением воды в одной из крупнейших рек Европы показались остовы немецких кораблей, затопленных самими немцами во время советского наступления в 1944 году. По словам местных, прямо за мной находится плавучий госпиталь. На лодке с местным рыбаком подплываем еще ближе. Дунай пересох так, что в некоторых местах глубина фарватера — меньше метра. Суда если и пройдут, то груженые лишь на треть», — рассказал корреспондент «Известий» Сергей Петров.

«Что это? Безумная засуха. Сколько я здесь живу и рыбачу, никогда еще Дунай так не мелел. Тут уже не пройдут большегрузы», — сетует местный рыбак Лука Илич.

Дунай берет свое начало в Германии, но протекает по территории еще девяти государств — Австрии, Словакии, Венгрии, Хорватии, Сербии, Болгарии, Румынии, Украины и Молдавии. Это одна из главных транспортных артерий Европы, и поставляют по ней не только продовольствие, но еще нефть и газ.

«Один из крупнейших в Сербии нефтеперерабатывающих заводов в городе Нови-Сад. Его работа напрямую зависит от поставок нефти по реке Дунай — в этот порт. Однако сейчас из-за низкого уровня воды в реке поставок все меньше», — отметил корреспондент Сергей Петров.

Из-за дефицита нефти что ни день растут цены на бензин, причем не только в Сербии — во всей Восточной Европе.

«Цены на топливо в Сербии сейчас очень высокие. Я заметил, что прямо сегодня подорожало», — поделился житель Белграда Игорь Лазаревич.

«Плохо вся эта ситуация влияет на цены. По отношению к нашим зарплатам бензин стал очень дорогим», — подчеркнул еще один местный житель Владимир Дилич.

Из-за обмеления реки в венгерском Пакше пришлось временно отключить построенную еще во времена Союза АЭС, а она обеспечивает электричеством полстраны.

«За всю свою жизнь я не видела ничего подобного. Это просто шок. Погода оставляет нас без электричества», — пожаловалась жительница Пакша Илона Наги.

Масштаб энергокризиса в цифрах: венгерская «Пакш» отключена, сербские ГЭС «Джердап-1» и «Джердап-2» работают только на 20% мощности, румынская «Чернаводэ» — на 50%.

Румынские власти идут на экстренные меры, взрывая часть береговых скальных пород, пытаясь расширить фарватер Дуная.

«Мы полностью уберем этот скальный выступ. Одновременно с этим мы уже отправили туда судно, которое займется углублением русла Дуная», — сообщил министр обороны Румынии Раду Мируцэ.

40-градусная жара продержится еще минимум неделю. И ничего хорошего это не предвещает — из-за засухи в Сербии и Хорватии судоходство может полностью остановиться.

«Последние две недели уровень воды в Дунае продолжает обновлять абсолютные исторические минимумы. И, к сожалению, мы не можем сказать, когда остановится снижение уровня воды», — заявила начальник гидрологических исследований Хорватской метеорологической службы Татьяна Войнович.

А это блэкаут и глобальный энергетический кризис, что затронет даже Молдавию, куда электричество теперь экспортирует Румыния.

«Электроэнергии в Молдове не хватает. Кроме того, та же ситуация у нас и с дизельным топливом. Молдове необходимо 70 тысяч тонн», — пояснил политолог Александр Кориненко.

И эти проблемы можно было решить, если бы не теракт на «Северных потоках» и добровольный отказ Восточной Европы от доступной и дешевой российской энергетики.

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