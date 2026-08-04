«Век технологий»: Харламов рассказал, почему не приезжал на съемки «Колобка»

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 29 0

Весь процесс показался актеру и юмористу очень удобным.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Гарик Харламов: был счастлив, что не надо было ездить на съемки «Колобка»

Актер и юморист Гарик Харламов признался, что в работе над фильмом «Последний богатырь. Колобок» ему не пришлось присутствовать на съемочной площадке. По словам артиста, благодаря современным технологиям создатели использовали заранее записанную мимику персонажа. Об этом Гарик Харламов рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма.

Харламов отметил, что раньше его беспокоило, что после озвучки анимационного персонажа часть актерской работы оставалась за кадром. Однако теперь технологии позволяют сохранить мимику артиста и использовать ее при создании героя.

«Это правда. Дело в том, что вся мимика снята, она уже есть. Век технологий, живем», — рассказал актер.

По словам юмориста, однажды записанный материал теперь используется как основа для работы специалистов, поэтому повторное участие в съемках ему не потребовалось.

«Меня один раз все это дело сняли, и дальше уже работает по лекалам. Поэтому мне не надо было никуда ездить, и я был счастлив», — признался Харламов.

Артист добавил, что в это время был занят в другом проекте, о котором планирует рассказать позднее.

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