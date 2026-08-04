«Бей меня по башке»: Журавлев рассказал, как хочет избежать звездной болезни

Дмитрий Журавлев: вокруг много людей вижу, кто свихнулись в легкой форме

Актер Дмитрий Журавлев признался, что опасается изменений в характере из-за успеха и заранее попросил супругу следить за его поведением. По словам артиста, он хочет вовремя остановиться, если популярность начнет влиять на его отношение к окружающим. Об этом Дмитрий Журавлев рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Последний богатырь. Колобок».

Актер отметил, что наблюдал за коллегами, которые после роста популярности начинали меняться, и не хотел бы повторить такой путь. Поэтому он попросил жену Елену быть для него своеобразным «контролером» со стороны.

«Я своей жене сказал: «Лена, как только у меня появится какая-то кривая фраза или поведение, просто бей меня по башке и говори, что тебе надо остановиться», — рассказал Журавлев.

По словам артиста, рядом с ним есть люди, которые помогают сохранять объективный взгляд на себя.

«Я вокруг много людей вижу, что чуть-чуть свихнулись, в легкой форме. И я Лене говорю остерегать меня от этого, и сам не хочу превратиться в такого», — поделился актер.

Журавлев добавил, что пока ему удается сохранять баланс между профессиональным успехом и обычной жизнью.

«По-моему, получается», — заключил артист.

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