«Бей меня по башке»: Журавлев рассказал, как хочет избежать звездной болезни

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 278 0

Актер хочет вовремя остановиться, если популярность начнет влиять на его отношение к окружающим.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дмитрий Журавлев: вокруг много людей вижу, кто свихнулись в легкой форме

Актер Дмитрий Журавлев признался, что опасается изменений в характере из-за успеха и заранее попросил супругу следить за его поведением. По словам артиста, он хочет вовремя остановиться, если популярность начнет влиять на его отношение к окружающим. Об этом Дмитрий Журавлев рассказал корреспонденту 5-tv.ru на премьере фильма «Последний богатырь. Колобок».

Актер отметил, что наблюдал за коллегами, которые после роста популярности начинали меняться, и не хотел бы повторить такой путь. Поэтому он попросил жену Елену быть для него своеобразным «контролером» со стороны.

«Я своей жене сказал: «Лена, как только у меня появится какая-то кривая фраза или поведение, просто бей меня по башке и говори, что тебе надо остановиться», — рассказал Журавлев.

По словам артиста, рядом с ним есть люди, которые помогают сохранять объективный взгляд на себя.

«Я вокруг много людей вижу, что чуть-чуть свихнулись, в легкой форме. И я Лене говорю остерегать меня от этого, и сам не хочу превратиться в такого», — поделился актер.

Журавлев добавил, что пока ему удается сохранять баланс между профессиональным успехом и обычной жизнью.

«По-моему, получается», — заключил артист.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 90%
80.07
0.61 91.96
0.77
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:40
«Я вырос на Харламове»: Журавлев откровенно о юмористе и культурном коде
4:10
«Бей меня по башке»: Журавлев рассказал, как хочет избежать звездной болезни
4:05
Без электричества и топлива: обмеление рек ввергает Европу в масштабный кризис
3:40
«Век технологий»: Харламов рассказал, почему не приезжал на съемки «Колобка»
3:35
«Реальный вклад»: Путин оценил проекты участников конкурса «Большая перемена»
3:10
«Его отвергают с самого начала»: Гарик Харламов рассказал, что изменило Колобка

Сейчас читают

Европа недобирает газа почти на месяц зимы
«Москва слезам не верит»: 5 киноляпов в известной мелодраме Владимира Меньшова
Супруг Надежды Кадышевой задолжал приставам 300 тысяч рублей
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео