Нашли по ДНК: в Кургане раскрыли убийство, совершенное 40 лет назад

В Кургане спустя 40 лет раскрыли убийство официантки, которое произошло у самого престижного тогда ресторана в центре города. Обезображенное тело девушки нашли на заднем дворе заведения.

Первоначальное расследование не дало результатов, и дело было приостановлено. Личность преступника удалось установить лишь спустя десятилетия с помощью ДНК-теста. Им оказался один из самых жестоких маньяков Советского Союза. Корреспондент «Известий» Павел Пономарев все расскажет.

В двух шагах от центра Кургана, за старым кирпичным забором, время течет иначе. СИЗО № 1, знаменитый «Красный корпус», построенный полтора века назад как тюрьма для каторжников. Сегодня здесь дожидаются приговоров матерые преступники. Среди них есть один человек, за которым надзиратели следят с особым вниманием. Серийный убийца Роман Заставский.

Имя Романа Заставского гремело по сводкам уголовного розыска от Казахстана до Калужской области в 80-х годах прошлого столетия. В нулевых он входил в пятерку самых опасных преступников России. Спустя десятилетия он вновь привлек внимание следователей.

— Здесь 11 мая 1984 года было обнаружено тело с признаками насильственной смерти.

42 года назад на этом месте в Кургане был ресторан «Тобол». И пока внутри заведения шли гуляния, на заднем дворе велась небольшая стройка. Там сотрудники кафе и обнаружили тело, прикрытое строительным мусором. Жертвой стала одна из официанток.

Родственники до сих пор не могут забыть, каким потрясением для них стало это преступление.

— Я была ребенком, и это была невосполнимая потеря. Я потеряла маму, когда она была необходима мне больше всего.

Осмотр тела и места преступления ясно дал понять следователям: нападение было неожиданным. Душегуб сначала надругался над потерпевшей, а затем задушил.

Свидетелей преступления не было. Допросы посетителей и сотрудников ресторана не принесли результатов.

«На тот период отрабатывалось несколько версий произошедшего. В частности, на причастность к совершению убийства проверялись сотрудники ресторана „Тобол“ и его посетители», — рассказала следователь по расследованию особо важных дел СУ СК по Курганской области Юлия Лесина.

Пока курганские следователи пытались распутать клубок из обрывочных улик и показаний, Роман Заставский уехал из региона. Это была его привычная тактика.

Первое преступление Заставский совершил еще в 1983 году в Пермском крае. Затем перебрался в Курган, где скрывался от правосудия. Оттуда отправился в Калужскую область. Там убил и изнасиловал жертву на глазах ребенка. В Липецкой области вместе с сообщником совершил жестокое убийство семьи Гридневых, а завершил свое «кровавое турне» в Казахстане. Лишь спустя три года после этого его нашли и задержали в Челябинской области.

«Он, в общем, относится к так называемому дезорганизованному серийному убийце. если говорить о мотивах данного убийцы, то все-таки вылезает обычная жадность. Корыстный мотив там все время присутствует. Действия его носили импульсивный характер», — пояснил заведующий отделом медицинской психологии Российского научного центра психического здоровья Сергей ениколопов.

Образ жизни Заставского позволял ловко путать следы. У него не было семьи и постоянного места жительства. К тому же он был невероятно обаятельным: легко втирался в доверие, умел уговаривать и располагать человека к разговору. Но это не все инструменты, которыми серийный убийца пользовался, чтобы его не поймали.

Роман Заставский никогда не умел заметать следы, оставлял отпечатки, свидетелей. От того не задерживался надолго в городах, постоянно переезжал. Настоящим оружием маньяка оказались не только ножи и удавки. Он подделывал документы и менял образы. Пока экспертизы шли неделями, серийный убийца уже покупал билет на поезд в другой населенный пункт, где под чужой фамилией начинал все заново.

Возможно, пожелтевшие страницы дела об убийстве, которое произошло 42 года назад, так и остались бы пылиться на полках архива, если бы не следователи, которые в этом году решили провести экспертизу ДНК. Генетический профиль совпал с генотипом Романа Заставского. На тот момент он отбывал наказание в колонии за хранение наркотиков. Но теперь ему вновь придется вспомнить и рассказать про давно забытые дела.

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