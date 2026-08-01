Храм Василия Блаженного работает в штатном режиме после пожара
Возгорание произошло ночью в кабинете директора.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Храм Василия Блаженного в Москве работает в штатном режиме после возгорания. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Государственного исторического музея (ГИМ).
Уточняется что интерьеры и святыни не пострадали.
Возгорание произошло ночью на 1 августа в кабинете директора музейного отделения. Горели личные вещи и мебель на площади в десять квадратных метров. Позже в экстренных службах сообщили, что пожар потушили. О раненых не сообщалось.
По информации музейной пресс-службы, сигнализация сработала штатно, группы пожарных оперативно прибыли и устранили возгорание. Храм открыт для посещения.
«Уважаемые посетители! Покровский собор (Храм Василия Блаженного) сегодня будет открыт для посещения по обычному графику с 10.00 до 21.00» — заявили в пресс-службе храма.
Ранее возгорание храма в Москве произошло в апреле — на северо-западе города загорелось здание церкви Тихона Задонского. Тогда пожарные спасли из огня двоих человек.
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