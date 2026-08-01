«Нифига не легко»: Шиловская о сложностях романтических сцен в кино

Аглая Шиловская: романтические сцены — это не сексуально и совсем не легко

Актриса Аглая Шиловская поделилась впечатлениями от съемок сериала «Паша» и рассказала, почему романтические сцены на экране требуют от артистов большой работы. По словам актрисы, зрителям такие эпизоды могут казаться легкими и естественными, однако за ними стоят волнение и профессиональная подготовка. Об этом Аглая Шиловская рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере сериала «Паша».

Актриса призналась, что самым запоминающимся моментом на площадке для нее стала сцена поцелуя с партнером по проекту Аскаром Ильясовым. По ее словам, сложность заключалась в том, что на тот момент актеры еще не успели хорошо узнать друг друга.

«Это самый яркий, запоминающийся момент, потому что, конечно, два актера очень стесняются и которые не знают друг друга», — рассказала Шиловская.

Артистка отметила, что зрители часто воспринимают подобные сцены как что-то простое и естественное, однако для актеров это серьезная работа.

«Все думают, наверное, обычные люди, что это так легко и так сексуально. Нет, это ни хрена не сексуально, ни фига не легко. Тебе надо целоваться с человеком еще и так, как будто бы ты его очень хорошо знаешь», — поделилась актриса.

При этом Шиловская подчеркнула, что в целом осталась довольна работой над сериалом и взаимодействием с коллегами.

«Я получила огромное удовольствие работать на этом проекте, мы так прямо друг друга понимали, поэтому я счастлива, что я часть этого проекта», — заключила артистка.

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