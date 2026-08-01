АЭС в Венгрии могут полностью отключить из-за низкого уровня воды в Дунае

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 46 0

Станция уже работает менее чем на половине мощности.

Что происходит с АЭС в Венгрии — последние новости

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

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Венгерская атомная электростанция (АЭС) «Пакш» может быть временно остановлена из-за низкого уровня воды в реке Дунай. Об этом сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр у себя на странице в социальной сети Facebook*.

В настоящее время станция уже работает менее чем на половине мощности — около 965 МВт вместо обычных двух тысяч МВт.

По словам Петера Мадьяра, инженеры АЭС провели очередное отключение рано утром и вечером. Однако, как отметил премьер-министр, этих мер недостаточно. Он добавил: если уровень воды в Дунае опустится ниже 134 сантиметров, то им придется отключить последний энергоблок.

«Полное отключение может произойти <…> даже в эти выходные», — сказал Петер Мадьяр.

Ранее днем премьер-министр Венгрии сообщил о том, что работу АЭС «Пакш» временно приостановят из-за падения уровня воды в Дунае. Тогда чиновник заявлял, что это произойдет впервые за 44 года. Чуть раньше правительство страны также сообщало о том, что мощность станции временно снизят из-за экстремальной жары.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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