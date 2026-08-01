Собянин: за июль силы ПВО сбили 780 дронов на подлете к Москве

В течение июля в сторону Московского региона были направлены 6 225 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном канале в мессенджере МАКС.

По его словам, за период с 00:00 1 июля до 23:59 31 июля системы противовоздушной обороны уничтожили 780 беспилотников на подлете к столице. Остальные аппараты были зафиксированы как направлявшиеся в сторону Московского региона.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что за ночь с 31 июля на 1 августа средства противовоздушной обороны России сбили 274 украинских беспилотника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин обратился к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Ее целями были названы демилитаризация и денацификация Украины. Путин подчеркнул, что киевский режим возобновил интенсивные обстрелы жилых районов Луганской народной республики (ЛНР) и ДНР.

Поскольку Киев отказался от дипломатического пути урегулирования конфликта, Москва приняла решение оказать военную поддержку самопровозглашенным республикам, которые в сентябре 2022-го вошли в состав РФ. США, страны Европейского союза и НАТО назвали СВО «вторжением» и начали оказывать военную и финансовую помощь правительству Украины.

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