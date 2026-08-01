Собянин: за июль силы ПВО сбили 780 дронов на подлете к Москве

Всего за месяц в сторону столичного региона было направлено более 6000 БПЛА.
Фото: © РИА Новости/Сергей Пивоваров
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В течение июля в сторону Московского региона были направлены 6 225 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в личном канале в мессенджере МАКС.
По его словам, за период с 00:00 1 июля до 23:59 31 июля системы противовоздушной обороны уничтожили 780 беспилотников на подлете к столице. Остальные аппараты были зафиксированы как направлявшиеся в сторону Московского региона.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что за ночь с 31 июля на 1 августа средства противовоздушной обороны России сбили 274 украинских беспилотника.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин обратился к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса 24 февраля 2022 года. Ее целями были названы демилитаризация и денацификация Украины. Путин подчеркнул, что киевский режим возобновил интенсивные обстрелы жилых районов Луганской народной республики (ЛНР) и ДНР.
Поскольку Киев отказался от дипломатического пути урегулирования конфликта, Москва приняла решение оказать военную поддержку самопровозглашенным республикам, которые в сентябре 2022-го вошли в состав РФ. США, страны Европейского союза и НАТО назвали СВО «вторжением» и начали оказывать военную и финансовую помощь правительству Украины.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 1 авг
- Средства ПВО сбили четыре беспилотника ВСУ на подлете к Москве
- 28 июл
- Силы ПВО перехватили почти 400 беспилотников ВСУ, летящих на Москву
- 28 июл
- Беспилотник ВСУ попал в многоквартирный дом в подмосковном Чехове
- 28 июл
- 73 беспилотника ВСУ уничтожены на подлете к Москве
- 28 июл
- Средства ПВО сбили 12 беспилотников ВСУ на подлете к Москве
- 25 июл
- Собянин: за неделю в сторону Москвы направили 1401 беспилотник
- 24 июл
- За сутки Москву пытались атаковать более 250 БПЛА
- 24 июл
- Силы ПВО уничтожили пять беспилотников, летевших в сторону Москвы
- 20 июл
- Десять человек пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на Подмосковье
- 20 июл
- Трое граждан Китая пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Подмосковье
Читайте также
73%
Нашли ошибку?