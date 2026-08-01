«Возвышаться не над людьми, а над собой»: Михневич назвала главный принцип жизни

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 1 186 0

Настоящая ценность заключается не в стремлении быть выше других, а в постоянной работе над собой.

Фото, видео: legion-media/Persona Stars/053; 5-tv.ru

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Юлианна Михневич: надо возвышаться не над людьми, а над собой

Актриса Юлианна Михневич рассказала о принципах, которые считает важными для человека. По словам артистки, настоящая ценность заключается не в стремлении быть выше других, а в постоянной работе над собой и проявлении доброты к окружающим. Об этом Юлианна Михневич рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере сериала «Паша».

Актриса отметила, что небольшие, незаметные поступки могут многое рассказать о личности человека. По ее мнению, важно сохранять чуткость, любовь к людям и желание становиться лучше.

«Может быть, какой-нибудь тихий поступок — больше жить, любить, быть добрым, чутким. Возвышаться не над людьми, а над собой», — поделилась Михневич.

Артистка призналась, что эта мысль запомнилась ей как важное жизненное правило, хотя она не вспомнила автора высказывания.

«Я не помню, кто это сказал, но очень красиво, я запомнила», — рассказала Юлианна Михневич.

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