«Возвышаться не над людьми, а над собой»: Михневич назвала главный принцип жизни

Юлианна Михневич: надо возвышаться не над людьми, а над собой

Актриса Юлианна Михневич рассказала о принципах, которые считает важными для человека. По словам артистки, настоящая ценность заключается не в стремлении быть выше других, а в постоянной работе над собой и проявлении доброты к окружающим. Об этом Юлианна Михневич рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере сериала «Паша».

Актриса отметила, что небольшие, незаметные поступки могут многое рассказать о личности человека. По ее мнению, важно сохранять чуткость, любовь к людям и желание становиться лучше.

«Может быть, какой-нибудь тихий поступок — больше жить, любить, быть добрым, чутким. Возвышаться не над людьми, а над собой», — поделилась Михневич.

Артистка призналась, что эта мысль запомнилась ей как важное жизненное правило, хотя она не вспомнила автора высказывания.

«Я не помню, кто это сказал, но очень красиво, я запомнила», — рассказала Юлианна Михневич.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.