Хочется сладенького и не только: пять неочевидных признаков перегруженной печени

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 39 0

Этот орган обеспечивает энергетический обмен и обезвреживает продукты метаболизма, и его здоровью необходимо уделять особое внимание.

Какие неочевидные симптому говорят о перегруженности печени

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Гастроэнтеролог Бирюкова: тяга к сладкому может говорить о проблемах с печенью

Хроническая усталость, чувство тяжести после еды, проблемы с концентрацией и ухудшение состояния кожи могут указывать на нарушения в работе печени. Также часто наблюдается потребность в сладкой пище по вечерам, сопровождающаяся резкими перепадами энергии. Об этом журналистам издания Газета.ру сообщила врач-нутрициолог, гастроэнтеролог и гепатолог Светлана Бирюкова. Как отметила доктор, главная опасность симптомов в том, что большинство пациентов не связывают их именно с этим органом.

Самый распространенный признак перегруженности печени — это постоянная усталость. Даже если человек отдыхает достаточное количество часов, он пробуждается разбитым. К этому состоянию прибавляется ощущение внутренней «заторможенности», а также неспособности сосредоточиться. В таких случаях люди часто ищут причину в дефицитах витаминов, гормональных изменениях или эмоциональном выгорании, но порой речь идет о расстройствах обменных процессов.

Печень отвечает за энергетический обмен и обезвреживание продуктов метаболизма. Если она перегружена, весь организм переходит в режим экономии ресурсов. Часто это происходит при жировом гепатозе и инсулинорезистентности. О сбоях в работе желчевыводящей системы могут говорить дискомфорт после жирной еды, сонливость и чувство переполненности, тошнота, а также горечь во рту, вздутие и нестабильный стул.

Нередко ослабленная печень сигнализирует дерматологическими проявлениями — зудом, сухостью, раздражением без очевидной причины и при отсутствии аллергии. Симптомы выражаются слабо, иногда возникают после душа, чем сбивают с толку пациентов. Важный орган влияет на многие функции организма, в том числе нервную систему. Результатом грамотной терапии становится комфортное пищеварение, бодрость и ясный ум.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие продукты помогают побороть тягу к сладкому.

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