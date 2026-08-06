Дележка до похорон: кому достанутся миллионы пропавшего Усольцева

Наследство пропавшего Усольцева достанется его старшей дочери

Исчезновение в сентябре 2025 года предпринимателя Сергея Усольцева и его семьи по-прежнему остается загадкой. Спустя почти год с момента их пропажи, поиски не принесли никаких результатов, зато на горизонте появился вопрос о дележке наследства, если в ближайшее время суд признает семью погибшей.

По оценке исследователя Валентина Дегтерева, активы пропавшего главы семьи составляют около 700 миллионов рублей. Примерно 100 миллионов находятся на банковских счетах, также имеются 50% акций завода «Полиинвест» по производству краски в Железногорске, а также ценные бумаги, недвижимость и автомобиль, рассказал он aif.ru.

Главный претендент на наследство — старшая дочь Сергея, так как других прямых наследников нет. При этом публичную активность проявляет только пасынок пропавшего, то есть сын его супруги, Данил Баталов.

Тем временем сама история пропажи обрастает все большим количеством настораживающих деталей.

Так, выяснилось, что бизнесмен четырежды менял паспорт: в 1993, 2004 — плановая замена в 45 лет, 2006, 2019 годах. Примечательно, что с момента последней замены в 2019 году свежие фотографии Сергея перестали появляться в открытом доступе, что косвенно подтверждается показаниями свидетелей из поселка Кутурчин — они смогли описать его супругу Ирину и дочь Арину, но затруднились опознать самого мужчину.

Кроме того, блогеру-исследователю Валентину Дегтереву в конце июля поступила анонимная аудиозапись, на которой голос Ирины Усольцевой прощается с близкими.

Эксперт-вокалист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский доказал подделку: текст наложили на украденные из социальных сетей фрагменты голоса с помощью нейросети.

Что касается поисков пропавшей семьи Усольцевых, то очередной этап проходил с 9 по 12 июля в Кутурчинском Белогорье Красноярского края. Шесть человек обследовали 31 квадратный километр горно-таежной местности, еще 200 километров труднодоступных участков прошли на квадроциклах.

При этом на фоне этих трудностей возник скандал: пасынок Сергея Усольцева, Данил Баталов, публично обвинил организаторов в том, что его отстранили от поисковой операции без объяснений, хотя у него есть опыт спортивного туризма и он участвовал в первых этапах.

Трагический сентябрь: история пропажи семьи

Трагедия произошла 28 сентября 2025 года. Семья Усольцевых (Сергей, Ирина и пятилетняя дочь Арина) решили отстать от экскурсионной группы во время похода к горе Буратинка и пойти самостоятельно вместе с собакой-корги по кличке Лада. Последний раз их видели на тропе после ночевки на базе «Геосфера» с большими рюкзаками.

Машину семьи нашли у стартовой точки в поселке Кутурчин. Внутри остались личные вещи, упаковка спичек и крупная сумма денег, однако туристического снаряжения не было.

В поисковой операции участвовали около 1,5 тысячи человек, включая спасателей МВД, сотрудников Следственного комитета, волонтеров, охотников и рыбаков.

Позже группировка увеличилась до более чем 200 добровольцев из Новосибирской, Томской и Кемеровской областей. Задействовали также вертолет, беспилотники с тепловизорами и квадроциклы.

Активная фаза поисков завершилась 12 октября из-за морозов. По словам депутата Алексея Кулеша, плотный снег скрыл все следы, а верх нагорья превратился в обледенелые скалы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.