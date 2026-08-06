Артиллеристы нанесли точный удар по пункту временной дислокации украинских боевиков.
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Военнослужащие расчета РСЗО БМ-21 «Град» 35-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» успешно выполнили боевую задачу на добропольском направлении.
Артиллеристы нанесли точные удары по пункту временной дислокации украинских боевиков и пункту управления БПЛА ВСУ, используя данные разведывательных беспилотников. В результате цели были уничтожены, противник понес значительные потери.
Расчет обеспечивает надежную огневую поддержку штурмовых подразделений на добропольском направлении.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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