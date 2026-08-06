Быстро, вкусно и полезно: эти шесть видов грибов можно есть сырыми

Рыжики, трюфели, белые и другие виды грибов безопасно и полезно есть сырыми

В традиционной кулинарии грибы принято жарить, варить или мариновать, но есть виды, которые можно есть сырыми — их используют как закуску или ингредиент для салатов. Шесть таких грибов перечислены в материале URA.RU.

Наслаждаться рыжиками можно сразу после сбора. Достаточно протереть их влажной тканью, посыпать солью и подождать несколько минут. Домашний способ: уложить шляпки слоями, пересыпая крупной солью, и оставить под гнетом на два-три часа.

Культивируемые шампиньоны — наиболее безопасный вариант сырых грибов, так как они растут в стерильных условиях. Их нейтрально-ореховый вкус сочетается с лимонным соком, оливковым маслом и зеленью. Перед подачей рекомендуется удалить кожицу со шляпки.

Белый и черный трюфель не подвергают термической обработке, потому что тепло разрушает их аромат. Гриб нарезают тонкими слайсами или натирают над блюдом — ризотто, яичницей или сливочным маслом.

Для употребления в сыром виде подходят только плотные шляпки молодых белых грибов. Старые экземпляры могут оказаться тяжелыми для пищеварительной системы. Тонкие ломтики боровика можно сбрызнуть лимоном, добавить пармезан и кедровые орешки.

Магазинные вешенки отличаются нежной консистенцией, поэтому хорошо подходят для салатов. Лесные вешенки можно есть сырыми, но их лучше мелко нарезать и замариновать. Чтобы убрать запах и сохранить хрусткость, грибы можно залить кипятком на десять секунд, затем обдать ледяной водой.

Желтые лисички богаты витаминами, но из-за высокого содержания хитина усваиваются сложно. Их можно добавлять в салаты в сыром виде, чтобы сохранить приятный вкус с фруктовой ноткой. Для лучшего усвоения блюдо можно заправить лимонным соком или уксусом.

Грибы не должны составлять основу рациона. Они считаются тяжелой пищей, поэтому важно соблюдать умеренность в порциях. При выборе важно обращать внимание на упругость, чистоту и отсутствие пятен. При сомнениях в свежести лучше ошпарить грибы, но не доводить до кипения.

Ранее 5-tv.ru писал о правильном сборе грибов. Исследования показали, что способ срезания или выкручивания не влияет на грибницу, гораздо больше вреда ей наносят вытаптывание почвы и вырубка лесов. Искать стоит только в чистых местах, вдали от дорог и заводов, а в корзину нужно класть лишь те экземпляры, в которых вы уверены.

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