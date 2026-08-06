Премьер Японии Такаити не назвала страну, сбросившую атомную бомбу на Хиросиму

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити и мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи не назвали страну, сбросившую атомные бомбы на города Страны восходящего солнца. Трансляция церемонии, посвященной 81-й годовщине трагедии, шла в прямом эфире японских телеканалов и в интернете.

В мероприятии приняли участие представители парламента Японии, министр здравоохранения и глава МИД, а также представители 127 стран, ООН, МАГАТЭ и других организаций.

В своих речах ни премьер-министр Санаэ Такаити, ни мэр города, пострадавшего от атаки, не упомянули, что в трагедии виноваты США, которые и сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года.

В эти дни в Японии традиционно ежегодно проходят «Церемонии мира». И не впервые на них официальные лица избегают упоминания США. В прошлом году в контексте этих бомбардировок предыдущий премьер Сигэру Исиба также ни разу не назвал Соединенные Штаты.

В своих речах и Такаити, и Кадзуми выступали за решение конфликтов без применения ядерного оружия и выражали надежду на то, что случившееся никогда не повторится.

В результате атаки США на Хиросиму из 350 тысяч человек от взрыва и его последствий погибли 140 тысяч человек, а в Нагасаки — 74 тысячи человек. Причем подавляющее большинство жертв — это мирные жители.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что спустя почти 81 год после атомной бомбардировки Хиросимы ученые обнаружили неожиданное последствие трагедии. В образцах песка со дна залива Хиросима исследователи нашли металлическую частицу (неизвестный сплав), которая, вероятно, образовалась в момент ядерного взрыва.

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