Помимо диабета: шесть заболеваний, вызванных инсулинорезистентностью

Инсулинорезистентность может стать причиной жировой болезни печени

Многие считают инсулинорезистентность лишь предвестником сахарного диабета второго типа. Однако врачи предупреждают: нарушение чувствительности клеток к инсулину влияет практически на весь организм и может стать причиной целого ряда серьезных заболеваний.

По оценкам специалистов, миллионы людей могут жить с инсулинорезистентностью годами, даже не подозревая об этом. При этом патологические процессы постепенно затрагивают сердце, сосуды, печень и другие органы. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Сахарный диабет второго типа

Самым известным последствием инсулинорезистентности остается диабет второго типа.

Когда клетки перестают нормально реагировать на инсулин, поджелудочная железа начинает вырабатывать его все больше. Со временем ее ресурсы истощаются, а уровень сахара в крови начинает расти.

Без лечения заболевание может привести к поражению сосудов, почек, глаз и нервной системы.

Жировая болезнь печени

Инсулинорезистентность считается одной из главных причин неалкогольной жировой болезни печени.

При этом состоянии жир начинает накапливаться в клетках печени даже у людей, которые не злоупотребляют спиртным. Со временем заболевание может прогрессировать до воспаления, фиброза и даже цирроза.

На ранних стадиях болезнь часто протекает бессимптомно и обнаруживается случайно во время обследований.

Сердечно-сосудистые заболевания

Повышенный уровень инсулина и нарушение обмена веществ негативно влияют на сосуды.

У людей с инсулинорезистентностью чаще развиваются артериальная гипертензия, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца и другие сердечно-сосудистые патологии.

Кроме того, возрастает риск инфарктов и инсультов.

Синдром поликистозных яичников

У женщин инсулинорезистентность нередко связана с синдромом поликистозных яичников (СПКЯ).

Избыток инсулина способен стимулировать выработку мужских половых гормонов, что приводит к нарушению менструального цикла, проблемам с овуляцией и трудностям с зачатием.

По данным врачей, у многих пациенток с СПКЯ обнаруживаются признаки нарушения чувствительности к инсулину.

Апноэ сна

Люди с инсулинорезистентностью и избыточным весом чаще сталкиваются с синдромом обструктивного апноэ сна.

Это состояние характеризуется кратковременными остановками дыхания во время сна. В результате человек не высыпается, испытывает постоянную усталость и имеет повышенный риск сердечно-сосудистых осложнений.

Исследования показывают, что между апноэ и нарушениями углеводного обмена существует тесная взаимосвязь.

Некоторые виды онкологических заболеваний

Ученые продолжают изучать связь между инсулинорезистентностью и развитием рака.

Считается, что хронически повышенный уровень инсулина может способствовать росту некоторых опухолей. В частности, речь идет о повышенном риске рака толстой кишки, поджелудочной железы, печени, эндометрия и молочной железы.

Хотя такая связь не означает, что инсулинорезистентность обязательно приведет к онкологии, специалисты рекомендуют относиться к этому состоянию максимально серьезно.

Какие симптомы могут насторожить

Инсулинорезистентность нередко развивается незаметно. Однако поводом обратиться к врачу могут стать:

постоянная усталость;

сонливость после еды;

увеличение объема талии;

трудности со снижением веса;

повышенный аппетит;

потемнение кожи в области шеи и подмышек;

повышение артериального давления.

Специалисты подчеркивают, чем раньше выявлено нарушение, тем выше шансы предотвратить развитие тяжелых осложнений.

В большинстве случаев улучшить чувствительность к инсулину помогают снижение веса, регулярная физическая активность, коррекция питания и контроль уровня сахара в крови.

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