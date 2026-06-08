Эмир Кустурица хочет получить российский паспорт в 2027 году

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 20 0

Режиссер признался, что точно не знает, когда завершится процедура получения гражданства.

Кустурица получит паспорт РФ к 2027 году

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

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Эмир Кустурица связывает получение российского гражданства с премьерой своего нового фильма и рассчитывает стать обладателем паспорта в 2027 году. Об этом он сообщил ТАСС.

«Я надеюсь, что получится (сделать российское гражданство. — Прим. ред.) в следующем году, точно сказать не могу», — сказал режиссер.

Ранее кинематографист объяснял, что долгожданный документ он оформит только после того, как закончит съемки картины по мотивам повести Валентина Распутина «Последний срок». Производство ленты, по его словам, стартует в мае и продлится до октября 2026-го, а снимать историю будут в Сербии, перенеся классический сюжет в трагикомические реалии современной балканской страны. В прокат фильм планируют отдать в 2027 году.

Повесть Распутина рассказывает о деревенской старухе Анне, чья приближающаяся смерть заставляет взрослых детей вернуться в отчий дом.

Ранее 5-tv.ru писал, что президент России Владимир Путин предоставил российское гражданство потомку Льва Толстого.

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