Умные часы управляют вашей жизнью? Как распознать зависимость от гаджетов

Daily Mail: люди страдают из-за зависимости от «умных часов» и других гаджетов

Умные часы, фитнес-браслеты и смарт-кольца давно перестали быть аксессуарами только для спортсменов. Сегодня такие гаджеты носят люди, которые хотят лучше спать, больше двигаться, следить за пульсом, контролировать нагрузку и понимать, что происходит с организмом. Однако издание Daily Mail предупредило: излишне доверять подобным «помощникам» не стоит.

Интерес к теме снова вырос после слов предпринимателя Стивена Бартлетта. Он заявил, что три дня его жизни были «испорчены» после того, как данные смарт-часов показали: два бокала вина якобы плохо повлияли на его здоровье.

Эта история снова поставила вопрос ребром: помогают ли умные гаджеты человеку заботиться о себе — или незаметно начинают управлять его настроением, привычками и решениями.

Данные есть, спокойствия нет

Современные умные часы умеют измерять многое: частоту сердечных сокращений, качество сна, активность, уровень нагрузки, восстановление и даже VO2 max — показатель того, насколько эффективно организм использует кислород во время упражнений.

На первый взгляд, чем больше данных, тем лучше. Человек получает ощущение контроля: он видит цифры, графики, уведомления и подсказки. Но эксперты предупреждают: не все показатели таких устройств всегда можно считать абсолютно точными.

Проблема начинается в тот момент, когда пользователь перестает воспринимать умные часы как вспомогательный инструмент и начинает доверять им больше, чем собственному самочувствию.

Оптимизация может стать ловушкой

В последние годы все популярнее становится культура «оптимизации» — желание измерять и улучшать каждый аспект жизни. Сон должен быть идеальным, шаги — закрытыми, тренировка — эффективной, пульс — правильным, восстановление — достаточным.

Психотерапевт Катерина Георгиу считает, что люди часто начинают пользоваться такими устройствами с хорошими намерениями. Они хотят вернуть себе контроль и понять, как улучшить здоровье. Но со временем контроль может превратиться в зависимость.

«Люди начинают с благих намерений. Они хотят установить некоторый контроль над своей жизнью, и для этого существуют эти гаджеты. Но очень часто то, что изначально было формой контроля, в конечном итоге может взять верх, и мы можем стать одержимыми ими», — отметила Георгиу.

Почему от гаджета трудно оторваться

По словам специалиста, гаджеты устроены так, чтобы человек возвращался к ним снова и снова. Устройство собирает персональные данные, подстраивается под привычки владельца и постоянно напоминает о себе уведомлениями.

Особенно сильно это работает, когда умные часы связаны со смартфоном. Пользователь получает сообщения, сигналы, напоминания, оценки и предупреждения. В итоге появляется привычка проверять устройство не один раз в день, а постоянно.

Георгиу предупреждает: если у человека уже есть склонность к фиксации, тревожности или расстройствам пищевого поведения, дополнительный поток данных может усилить существующие проблемы.

Девять тысяч шагов вместо десяти — и день испорчен

Главный риск зависимости от умных часов в том, что цифры начинают влиять на самооценку. Человек планирует пройти десять тысяч шагов, но проходит девять тысяч — и воспринимает это не как нормальное колебание, а как провал.

Изначальная цель была полезной: больше двигаться и заботиться о здоровье. Но затем она превращается в жесткое задание, невыполнение которого вызывает раздражение, тревогу или чувство вины.

«Вместо того, чтобы кто-то сказал, например, „Я собираюсь отследить десять тысяч шагов“, это становится такой миссией, когда, если вы сделаете всего девять тысяч шагов, это испортит вам день», — объяснила психотерапевт.

Цифры начинают портить настроение

Исследование Университета Ньюкасла показало: использование фитнес-гаджетов может быть связано с негативными эмоциями. Среди них — тревога, недовольство телом и руминация, то есть склонность снова и снова прокручивать неприятные мысли.

Особенно часто проблемы возникают, когда пользователь не достигает цели или получает от устройства негативную обратную связь. Вместо мотивации человек получает ощущение, что он недостаточно хорош, недостаточно активен или недостаточно дисциплинирован.

Так умные часы и фитнес-браслеты могут не улучшать качество жизни, а создавать новые поводы для внутреннего напряжения.

Общество и так требует максимум

Зависимость от умных гаджетов усиливается еще и потому, что современная жизнь сама по себе стала очень ориентированной на цели. От человека ждут продуктивности, эффективности, дисциплины и постоянного роста.

В такой среде показатели на экране легко превращаются в еще один экзамен. Если человек не достиг нужного числа шагов, плохо спал или увидел странный пульс, он может почувствовать, что снова «не справился».

Георгиу считает, что стремление постоянно оптимизировать себя может стать навязчивым. Человек попадает в психологическую петлю: если он не отслеживает показатели, ему начинает казаться, что он теряет контроль.

Пульс вырос — тревога тоже

Отдельная проблема — тревога за здоровье. Умные часы могут показывать изменения пульса, сна или восстановления, но пользователь не всегда способен правильно интерпретировать эти данные.

Например, повышенный пульс может быть совершенно нормальной реакцией организма. Но тревожный человек может сразу решить, что с ним происходит что-то опасное.

«Если ваш пульс участился, это может быть совершенно нормальным явлением, но вы можете внезапно начать беспокоиться о том, что возникла какая-то проблема», — предупредила Георгиу.

По ее словам, риск в том, что люди начинают делать выводы без медицинского образования. Они видят цифры, пытаются объяснить их самостоятельно и иногда принимают решения, основанные на неверной интерпретации.

Первый признак зависимости

Один из главных сигналов зависимости от умных часов — постоянное желание проверять данные. Человек уже видел показатели, но все равно снова смотрит на экран.

Это может происходить за ужином, во время разговора, на прогулке, на работе или перед сном. Гаджет постепенно забирает внимание у реальной жизни.

«Вместо того чтобы разговаривать с людьми за обеденным столом, вы, возможно, замечаете, что крадетесь прочь, чтобы посмотреть на свой трекер», — сказала эксперт.

Если человек ловит себя на том, что ему трудно не смотреть на устройство, это может говорить о размывании личных границ между полезным контролем и навязчивой проверкой.

Настроение зависит от цифр

Зависимость от гаджета можно заметить и по эмоциональной реакции. Если плохой показатель сна портит утро, незакрытая цель по шагам вызывает злость, а данные о пульсе запускают тревогу, устройство уже влияет не только на поведение, но и на настроение.

Георгиу советует обращать внимание именно на это. Если человек часто расстраивается из-за данных, которые видит на экране, стоит сделать паузу и пересмотреть отношения с гаджетом. Умные часы должны помогать, а не превращаться в ежедневный источник стресса.

Что делать, если гаджет начал «командовать»

Первый шаг — вернуть устройству роль инструмента, а не начальника. Можно ограничить время проверки данных, отключить часть уведомлений или временно снять часы.

Психотерапевт рекомендует сделать перерыв и снова подключиться к обычным занятиям, не связанным с метриками. Погулять без подсчета шагов, поужинать без проверки пульса, поспать без оценки качества сна.

«Возможно, вы захотите отвлечься от этого на некоторое время, просто вернитесь к другим своим занятиям в течение дня», — посоветовала Георгиу.

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