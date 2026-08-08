Налоговая инспекция начала ликвидацию косметической компании Карины Кросс

Блогер и актриса Карина Кросс (настоящее имя Карина Лазарьянц. — Прим. ред.) теряет бизнес. Налоговая инспекция начала процедуру ликвидации косметической компании «Кара Кросс косметикс», соучредителем которой является звезда. Об этом свидетельствуют юридические документы, оказавшиеся в распоряжении 5-tv.ru.

Согласно им, основным видом деятельности организации является розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами, кроме мыла, в специализированных магазинах. Она была зарегистрирована в 2019 году. Блогер владеет долей в фирме — 20%, остальные 80% поделены поровну между Виктором Геделяном и Артемом Матнишяном, он же генеральным директором.

В июне инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) приняла решение о предстоящем исключении юридического лица из реестра. В упомянутых выше документах указано, что последняя бухгалтерская отчетность — с нулевыми показателями, кроме того, сведения в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) признаны недостоверными, а сама компания не базируется по адресу, указанному в базе ФНС.

Несмотря на проблемы в бизнесе и риск потерять долю в компании, Карина Кросс продолжает развивать и использовать свои таланты. В частности, от съемок коротких видео для соцсетей она перешла в сферу кино. Ранее в интервью 5-tv.ru артистка рассказала о предвзятом отношении со стороны коллеги Никиты Волкова. По ее словам, в киноиндустрии и музыке к блогерам часто относятся с недоверием, считая их непрофессионалами.

Главным испытанием для Карины стала драматическая сцена с Волковым, требовавшая максимальной естественности, важно было показать глубину чувств. По словам Кросс, Волков не ждал от нее мастерства и переживал за результат — опасался неопытной партнерши и тщательно прорабатывал каждое движение. Но самоотдача блогера заставила актера изменить свое мнение и признать свою неправоту. Так что не повезло в бизнесе — повезет в кино!

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