День физкультурника так органично и легко вошел в культуру активных россиян, что давно перешагнул границы профессиональной среды. Теперь он считается общенародным.

В этот день вместе с заслуженными спортсменами и тренерами поздравления принимают и жаворонки с утренних пробежек, и велосипедисты, махнувшие рукой на все рассрочки автосалонов. Мило, конечно, но почему так вышло? И какая история кроется за датой праздника?

Когда отмечается День физкультурника в 2026 году

Когда в 2026 отмечается День физкультурника, история праздника и интересные факты. Фото: РИА Новости

День физкультурника не имеет фиксированной даты и ежегодно отмечается во вторую субботу августа. В 2026 году праздник выпадает на 8 августа.

Традиция отмечать День Физкультурника в разные даты августа действует с 1961 года. Официально такой порядок был закреплен в 1980 году после принятия Указа Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х «О праздничных и памятных днях».

Перенос праздника на выходной день позволяет проводить его более массово и удобно. В этот день организуют спортивные фестивали, забеги, школьные и корпоративные соревнования, открытые тренировки и другие мероприятия. Благодаря этому к занятиям физической культурой удается привлечь больше людей.

Как появился День физкультурника: от советских парадов до массового спорта

Когда в 2026 отмечается День физкультурника, история праздника и интересные факты. Фото: Уткин Игорь/Фотохроника ТАСС

История Дня физкультурника начинается в советскую эпоху, когда физическая культура стала важной частью государственной политики. Спорт рассматривался не только как способ укрепления здоровья, но и как инструмент воспитания, подготовки граждан к труду и обороне страны.

К концу 1930-х годов массовое спортивное движение получило широкое развитие. По всей стране открывались добровольные спортивные общества, проводились соревнования и спартакиады, а система единых нормативов физической подготовки помогала вовлекать в занятия спортом миллионы людей.

Официально День физкультурника появился в 1939 году. Так, 16 июня Совет Народных Комиссаров СССР принял постановление об учреждении Всесоюзного дня физкультурника, а первое празднование прошло 18 июля того же года. Главной задачей нового праздника стала популяризация физической культуры и привлечение населения к регулярным занятиям спортом.

Именно в этот период активно развивались крупнейшие спортивные общества, многие из которых существуют и сегодня. В 1923 году было создано «Динамо», в 1935 году — «Спартак», также набирали популярность «Локомотив» и «Крылья Советов». Эти организации стали основой советской спортивной системы и сыграли заметную роль в подготовке новых поколений спортсменов.

Важное место в развитии физкультурного движения занимал комплекс ГТО («Готов к труду и обороне»). Он появился в 1931 году и стал одной из главных систем оценки физической подготовки граждан. В 1939 году программу обновили: появились несколько ступеней нормативов — БГТО, ГТО I и ГТО II, что позволило сделать систему более последовательной и охватить разные возрастные группы.

Парады, которые показывали силу массового спорта

Когда в 2026 отмечается День физкультурника, история праздника и интересные факты. Фото: Дмитрий Фавилович/ТАСС

Одним из главных символов советской физкультурной культуры стали масштабные парады. Они проходили на Красной площади и собирали спортсменов, школьников, студентов и представителей спортивных обществ со всей страны.

Во время таких мероприятий зрителям демонстрировали гимнастические композиции, акробатические выступления, легкоатлетические номера и массовые спортивные постановки. Парады должны были показать не только достижения отдельных спортсменов, но и размах физкультурного движения в целом.

Первый физкультурный парад на Красной площади состоялся 25 мая 1919 года. Позднее такие мероприятия стали проводиться в общесоюзном формате: с 1936 года в них участвовали представители всех союзных республик.

Особое значение получил парад 12 августа 1945 года, который прошел вскоре после окончания Великой Отечественной войны. В нем приняли участие около 25 тысяч человек. Программа включала 22 спортивно-гимнастических номера общей продолжительностью более четырех часов.

Это мероприятие стало символом возвращения страны к мирной жизни и восстановления после войны. Парад 1945 года вошел в историю как последнее крупное физкультурное шествие на Красной площади. В дальнейшем такие праздники стали проводить преимущественно на стадионах и крупных спортивных площадках.

День физкультурника в современной России

Когда в 2026 отмечается День физкультурника, история праздника и интересные факты. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

После распада СССР традиция праздника сохранилась и получила новое развитие. Одним из символов возвращения внимания к массовому спорту стало возрождение комплекса ГТО в 2014 году. Теперь праздник ориентирован прежде всего на популяризацию активного образа жизни среди людей всех возрастов.

Сегодня День физкультурника объединяет профессиональных спортсменов, тренеров, любителей активного образа жизни и всех, кто занимается физической культурой. В этот день по всей стране проходят забеги, спортивные фестивали, соревнования и открытые тренировки.

За десятилетия праздник прошел путь от масштабных советских парадов до современной идеи массового спорта и здорового образа жизни. Его история отражает то, как менялось отношение общества к физической культуре — от государственной программы подготовки граждан до личной привычки миллионов людей заниматься спортом.

С 2020 года действует Стратегия развития физической культуры и спорта на 10 лет, охватывающая 11 направлений — от развития инфраструктуры до международного сотрудничества.

Всероссийские соревнования, такие как «Лыжня России», «Гонка героев», «Президентские состязания», спартакиады пенсионеров и Казанский марафон, собирают тысячи участников.

В стране появляются и совершенно новые форматы. Например, в начале 2024 года в Казани прошли первые в мире «Игры будущего» по фиджитал-спорту, в которых участвовали игроки из 116 стран. Этот вид спорта сочетает классические дисциплины (мини-футбол, лазертаг) с их цифровыми аналогами (EA Sports FC или Counter-Strike 2), что привлекает молодую аудиторию.