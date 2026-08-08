Пентагон рассекретил дело о падении НЛО с человеческим телом в Бразилии

РИА Новости: Пентагон рассекретил дело о падении НЛО с телом человека в Бразилии

Пентагон рассекретил расследование о падении неопознанного объекта в бразильском штате Баия. Согласно новой партии обнародованных американским ведомством документов и видео по теме НЛО, с которыми ознакомились журналисты РИА Новости, металлическая сфера упала в муниципалитете Конди в ноябре 1963 года, образовав яму глубиной четыре метра.

«Загадочная сфера имеет окнообразные отверстия, закрытые толстым стеклом. Внутри находится человеческое тело, одетое в плотную одежду», — сказано в материалах Пентагона.

В документах также было указано, что на костюме погибшего присутствовали надписи, которые не удалось расшифровать.

С мая текущего года американские власти начали публиковать файлы с информацией об НЛО согласно обещанию, данному президентом США Дональдом Трампом. В рамках этого проекта были обнародованы десятки фотографий, видеозаписей и свидетельских показаний. Представители Пентагона заявили, что собираются раскрывать новые данные о возможных гостях из космоса раз в несколько недель.

Ранее 5-tv.ru писал об очередной партии материалов оборонного ведомства США об аномальных явлениях. Среди них — свидетельство пилота о бесшумном треугольном объекте размером около 150 метров над авиабазой Баграм в 2002 году. Аппарат двигался без огней и звуков, закрывая звезды на ночном небе. Кроме того, один из отчетов ФБР за октябрь 2023 года раскрыл сведения о черном треугольнике над Колорадо-Спрингс, который ускорился до сверхзвуковой скорости без хлопка.

Архивы рассказали и о других аномалиях — странных огнях над гражданскими рейсами в 2023–2024 годах и случае 2026 года, когда после контакта с красными огнями механические часы очевидца ушли на двадцать пять минут вперед.

Также 5-tv.ru сообщал, что уфологи обратили внимание на снимок НАСА 2009 года, сделанный аппаратом LCROSS в районе лунного кратера Кабеус. На кадре заметили нечто, похожее на инопланетную базу на Луне.

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