Украина пообещала США не бить по нефтяным объектам КТК в Черном море
Поводом для вмешательства Вашингтона стали недавние атаки дронов в районе Новороссийск.
Фото: © Getty Images/Cheng Xin / Contributor
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США добились от Украины согласия не наносить удары по инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и танкерам в Черном море, не имеющим отношения к России. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на американского чиновника.
Поводом для вмешательства Вашингтона стали недавние атаки дронов в районе Новороссийска, которые привели к сбоям в погрузке нефти и росту мировых цен.
При этом Украина выдвинула встречные требования, а для координации безопасности с перевозчиками уже созданы специальные каналы связи.
По условиям соглашения, Киев обязался воздерживаться от атак при соблюдении трех условий: суда не должны принадлежать российским физлицам или юрлицам, перевозить российский груз или находиться под украинскими санкциями.
Как ранее писал 5-tv.ru, Иран потребовал от Киева возместить ущерб после атаки беспилотника на судно в конце июля в Каспийском море. Один моряк погиб, еще несколько получили ранения. Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи назвал атаку преднамеренной, несмотря на заверения Киева о случайности.
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