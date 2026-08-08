Российские школьники с 1 сентября начнут учиться по обновленной программе

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 79 0

Также во всех регионах со второго по восьмой классы введут трехуровневую систему оценки.

Что ждет российских школьников с 1 сентября 2026 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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С 1 сентября российские школьники перейдут на обновленную программу, которая направлена на укрепление единого образовательного пространства страны. Об этом РИА Новости сообщил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов.

С 2026 года обществознание останется только в 9-11 классах, а количество часов на историю увеличится по единой программе с фиксированным порядком тем.

Кроме того, с января 2027 года для пятиклассников введут предмет «Духовно-нравственная культура России». Курс «Основы безопасности и защиты Родины» разделят на два обязательных предмета — «Безопасность жизнедеятельности» и «Начальную военную подготовку», ориентированные на практические навыки.

Также в школах во всех регионах со второго по восьмой классы введут трехуровневую систему оценки: «образцовое», «допустимое», «недопустимое».

«Это инструмент воспитания, который поможет мотивировать ребят и своевременно скорректировать траекторию их развития», — отметил Кравцов.

В курсе внеурочной деятельности «Россия — мои горизонты» появятся не менее восьми занятий, посвященных экономике, ведущим предприятиям, востребованным профессиям и карьерным возможностям конкретного региона.

Как отметили в министерстве, 1 сентября за парты сядут около 17,5 миллиона детей, из них 1,5 миллиона пойдут в первый класс.

Как ранее писал 5-tv.ru, с 1 сентября 2027 года главным нововведением в российских школах станет гибкий подход к уровню изучения предметов. Старшеклассники смогут изучать все дисциплины на базовом уровне или выбрать конкретный профиль для углубленного освоения.

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