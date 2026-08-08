Активисты требуют отменить концерты Джареда Лето после обвинений в насилии

Правозащитники призвали отменить запланированные в Великобритании концерты 30 Seconds to Mars после обвинений фронтмена группы Джареда Лето в сексуальном насилии и груминге. Об этом сообщил телеканал BBC.

Поводом стало опубликованное в конце июля расследование британских журналистов: четыре женщины обвинили Лето в неподобающем поведении. Предполагаемые эпизоды, по их словам, произошли в 2000-х и 2010-х годах, когда им было от 16 до 19 лет, а артисту — от 30 до 40 лет.

После публикации представители коалиции End Violence Against Women и благотворительной организации выступили против проведения концертов 30 Seconds to Mars в Лондоне и Манчестере, запланированных на апрель следующего года. Они считают, что организаторы должны ставить безопасность посетителей выше коммерческих интересов.

Одна из активисток заявила, что проведение концертов в подобной ситуации может восприниматься пережившими насилие женщинами как отсутствие последствий после серьезных обвинений.

Представители музыканта после выхода расследования передали BBC его позицию. Лето категорически отвергает обвинения, он заявил, что никогда не совершал сексуального насилия, назвав утверждения женщин ложными.

Как писал 5-tv.ru, в рамках расследования ранее журналисты сообщили об инциденте на одном из музыкальных фестивалей, где Лето якобы приказал охране провести за кулисы 14-летнюю девочку после того, как публично прокомментировал ее тело во время раздачи автографов. Мать ребенка утверждает, что пыталась противостоять артисту, но он лишь повторил свои слова.

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