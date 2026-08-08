Суд оставил под арестом Rolls-Royce блогера Лерчек и 45 миллионов рублей

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 150 0

Имущество и деньги арестовали для уплаты штрафа.

Суд оставил под арестом авто и миллионные накопления Лерчек

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной

ТАСС: суд оставил под арестом Rolls-Royce и 45 миллионов рублей блогера Лерчек

Гагаринский районный суд Москвы сохранил обеспечительные меры на автомобиль Rolls-Royce, принадлежащий блогеру Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на материалы дела.

По их данным, под арестом также останутся более 45 миллионов рублей, изъятых у блогера в ходе обыска. 31 июля она была осуждена — получила условный срок и штраф. Приговор также предполагает ряд других ограничений.

В упомянутых материалах говорится, что постановление Троицкого районного суда Москвы, в отношении имущества Чекалиной, коснется ее машины стоимостью не менее 42,1 миллиона рублей и накоплений — в сумме 45 миллионов и 325 тысяч рублей пятитысячными купюрами. Арест будет «сохранен с целью исполнения наказания в виде штрафа».

Гагаринский суд 31 июля рассмотрел дело Чекалиной в закрытом режиме. Блогера обвинили в незаконных валютных операциях при продаже фитнес-марафонов. Вину она не признала. Лерчек приговорили к пяти годам лишения свободы условно и штрафу — более 763 миллионов рублей. В течение трех лет ей также запрещено продвигать свой бренд в интернете.

Кроме того, Валерии Чекалиной назначили испытательный срок — пять лет. А также ряд обязанностей: ей нельзя менять место жительства без уведомления контролирующего органа, заниматься коммерческой деятельностью, связанной с администрированием и созданием сайтов и интернет-платформ. Блогер должна являться на регистрацию в контролирующие органы как минимум раз в месяц.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что несколько фигурантов уголовного дела блогера, ее экс-супруга Артема Чекалина и его бизнес-партнера Романа Вишняка скрылись от следствия и суда. Упомянутые совершили тяжкое преступление в составе группы, но пока не все ее участники установлены. В отношении скрывшихся фигурантов материалы выделены в отдельное производство.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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