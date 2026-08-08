«Меня загнали в систему»: Бритни Спирс считает себя плохой матерью

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 3 129 0

По словам певицы, ее жизнь и отношения с детьми до сих пор разрушают последствия заточения под опекой отца.

Слова сына заставили Бритни Спирс считать себя плохой мамой

Фото: www.globallookpress.com/Britney Spears

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Певица Бритни Спирс назвала себя плохой мамой после слов сына о неверии в бога

Американская певица Бритни Спирс заявила, что «провалилась как мать» — причиной тому стали слова сына о неверии в бога. В своем посте в соцсети X 44-летняя артистка также обвинила своих родителей и правительство США в том, что ее 13 лет ограничивали в общении с миром и собственными детьми.

Когда звезда была под опекой отца, ее родители тайно проводили время с ее сыновьями Шоном Престоном и Джейденом Джеймсом Федерлайнами. Исполнительница призналась: когда узнала об этом, «упала на колени и плакала два месяца».

Спирс находилась под опекой до ноября 2021 года, но, по собственным словам, «так и не смогла стать собой» впоследствии. В годы, когда семья контролировала все решения певицы, окружающие пользовались ее уязвимым положением, отметила знаменитость. Она чувствовала себя «уничтоженной», когда видела фотографии сыновей с бабушкой и дедушкой и понимала, что в власти Соединенных Штатов легко допускают такую несправедливость.

«Общество до сих пор не понимает реальных последствий ограничения прав и свобод, которые должны быть у любого человека… Я была невероятно умной, на 100% уверена, что мне промыли мозги, меня загнали в систему, где каждый чертов человек пользовался мной», — пожаловалась Бритни.

Спирс окончательно расстроил последний разговор с сыном — он сказал, что не верит в бога. По словам исполнительницы, она, конечно, не монахиня, но каждый день своей жизни проводила и проводит с молитвой.

«Я твердо верю, что я ангел, и это причиняет боль. Когда ты ангел, время течет по-другому… Мы все хотим иметь героя или кого-то, на кого можно равняться, но, в конце концов, мы просто люди… В моих глазах мы все звезды, потому что теперь я просто мама», — философствовала Спирс.

Суд отменил опеку над Бритни Спирс после ее публичных показаний о тотальном контроле со стороны родственников. В 2024 году звезда столкнулась с новыми трудностями: весной ее арестовали за вождение в нетрезвом виде, после чего она добровольно легла в реабилитационную клинику. К слову, именно дети убедили артистку пройти лечение.

Ранее, как писал 5-tv.ru, сын Спирс Джейден Джеймс раскритиковал вирусную теорию о «клонировании» матери.

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