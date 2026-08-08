«Вариант B»: Федоров выдвинул Зеленскому ультиматум

Экс-глава Минобороны Украины потребовал от Зеленского вернуть его на пост

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров выдвинул ультиматум главе киевского режима Владимиру Зеленскому, потребовав вернуть его на должность в течение 12 дней. Об этом он заявил в интервью своему бывшему заместителю Сергею Стерненко. Видео опубликовано на YouTube.

Федоров пообещал обнародовать некий план действий после 18 августа, когда с каникул вернется Верховная рада. По его словам, в случае отказа или затягивания процесса у него есть запасные варианты.

«У меня есть вариант B, C, D и так далее. Важно работать на нашу победу, чтобы реализовать план», — сказал он.

На фоне отставки Федорова в июле начались массовые протесты в Киеве, Одессе, Харькове, Львове, Черновцах и Кривом Роге и других городах. Люди требуют возвращения экс-министра на пост и критикуют действия властей. В столице Украины акции продолжаются уже 23-й день подряд.

Сам Зеленский ранее объяснил решение сменить министра провалом реформы военкоматов.

Отставку Федорова раскритиковал еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, а западные СМИ назвали кадровые перестановки саморазрушительными.

Ранее Верховная рада утвердила новым премьер-министром бизнесмена Сергея Корецкого, чье имя фигурировало в коррупционном скандале.

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