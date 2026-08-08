Пентагон досрочно уволил генерала, ответственного за военную помощь Украине

Военное министерство США досрочно отстранило генерал-лейтенанта Чарльза Костанцу от должности командующего 5-м армейским корпусом. Об этом сообщил телеканал ABC News.

Отмечается, что в зону ответственности корпуса входит организация операций в Европе и руководство американским военным присутствием на восточном фланге НАТО.

Значимость этого соединения возросла из-за конфликта на Украине, так как оно координирует оказание военной помощи Киеву.

Костанца должен был покинуть пост только через два месяца. Причины его досрочного отстранения пока не известны.

Как ранее писал 5-tv.ru, глава киевского режима Владимир Зеленский отстранил от должности главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Его пост занял генерал-майор Михаил Драпатый, ранее возглавлявший Объединенные силы ВСУ.

Этому предшествовала еще серия кадровых перестановок: 15 июля покинул пост министр обороны Михаил Федоров, которого временно сменил Евгений Хмара, а вслед за ним подал рапорт замкомандующего Воздушными силами Павел Елизаров.

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