Пентагон досрочно уволил генерала, ответственного за военную помощь Украине
Чарльз Костанца должен был покинуть пост только через два месяца.
Фото: legion-media
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Военное министерство США досрочно отстранило генерал-лейтенанта Чарльза Костанцу от должности командующего 5-м армейским корпусом. Об этом сообщил телеканал ABC News.
Отмечается, что в зону ответственности корпуса входит организация операций в Европе и руководство американским военным присутствием на восточном фланге НАТО.
Значимость этого соединения возросла из-за конфликта на Украине, так как оно координирует оказание военной помощи Киеву.
Костанца должен был покинуть пост только через два месяца. Причины его досрочного отстранения пока не известны.
Как ранее писал 5-tv.ru, глава киевского режима Владимир Зеленский отстранил от должности главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Его пост занял генерал-майор Михаил Драпатый, ранее возглавлявший Объединенные силы ВСУ.
Этому предшествовала еще серия кадровых перестановок: 15 июля покинул пост министр обороны Михаил Федоров, которого временно сменил Евгений Хмара, а вслед за ним подал рапорт замкомандующего Воздушными силами Павел Елизаров.
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