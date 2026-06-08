На волосок от беды: гитарист Егора Шипа едва не спровоцировал крупное ДТП в Москве

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 882 0

Видеозапись уже передана в правоохранительные органы.

Гитарист Егора Шипа устроил гонки по встречной полосе

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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Гитарист блогера Егора Шипа едва не спровоцировал крупное ДТП в Москве

Гитарист блогера и музыканта Егора Шипа оказался в центре дорожного скандала в Москве. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Музыкант, который ранее был участником одного из тик-ток хаусов, спровоцировал опасную ситуацию на шоссе Энтузиастов. Он передвигался на автомобиле Chevrolet, выехал на полосу встречного движения и задел временные дорожные ограждения. В этот момент происходящее случайно снял мотоциклист, проезжавший мимо, благодаря чему запись попала в сеть.

Очевидец, опубликовавший видео, утверждает, что водитель — его зовут Игорь — не просто ехал, а «летел» по встречной полосе, прежде чем столкнуться с препятствием. По его словам, поведение автомобилиста выглядело крайне опасным и хаотичным, а сам он мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно данным источника, видеозапись уже передана в правоохранительные органы, где ей предстоит дать оценку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что экскурсионный автобус опрокинулся в Угличском округе Ярославской области. ДТП произошло в районе деревни Сверчково. По предварительной информации, в салоне находились 33 человека, включая водителя и четверых детей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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