«Град» обрушил удар по позициям ВСУ под Запорожьем. Лучшее видео из зоны СВО

|
Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 122 0

Реактивная артиллерия продолжает поддерживать продвижение российских подразделений в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Опубликовано видео, как расчет «Града» ударил по резервам ВСУ

Расчеты реактивной артиллерии ударили системой «Град» по резервам ВСУ, пытавшимся укрыться в лесополосе Запорожской области. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Все цели были уничтожены.

«В основном, выполняем задачи по подавлению живой силы противника. Разбираем опорные пункты, чтобы наши парни успешно продвигались. БМ-21 „Град“ — это как автомат Калашникова в мире артиллерии. В короткий промежуток времени прилетает большая масса снарядов, огромная площадь поражения», — подчеркнул командир боевой машины с позывным «Пчеловод».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
30 июл
ВС РФ освободили Красноярское в ДНР
30 июл
Российские снайперы против «Бабы Яги». Лучшее видео из зоны СВО
30 июл
«Противник даже не понял»: раскрыты подробности освобождения поселка Шевченко в ДНР
30 июл
Кривой Рог, Полтава, Киев: Армия России нанесла серию ударов по объектам ВПК на Украине
29 июл
ВС РФ освободили Светлое в ДНР и установили контроль над Новой Сечью в Сумской области
29 июл
Никто не скроется от «Ночного охотника». Лучшее видео из зоны СВО
29 июл
Как работают мобильные огневые группы. Лучшее видео из зоны СВО
28 июл
Российские войска освободили Красный Кут в ДНР
28 июл
«Молния» сразила дроны ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
28 июл
Артиллеристы помогают штурмовикам продвигаться вперед. Лучшее видео из зоны СВО
+19° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
79.86
0.50 90.88
0.67
Месяц огненной обезьяны: китайский гороскоп на август 2026 года

Последние новости

19:40
Павел Дуров* в реестре террористов и экстремистов: что дальше
19:28
Город во Франции сгорел дотла, пока пожарные спасали виллы звезд по соседству
19:20
Европейские футбольные сборные объявили бойкот турнирам ФИФА
19:15
Внучка убитого экс-мэра Самары узнавала у юриста схему действий при пропаже родных
19:05
Высокоточный удар по логистике: российские военные нанесли удар по четырем сухогрузам ВСУ
19:00
Месяц огненной обезьяны: китайский гороскоп на август 2026 года

Сейчас читают

Подосиновики, подберезовики, белые грибы в начале августа: как их правильно выбрать
Маленьким государствам выгоднее оставаться вне ЕС — спикер парламента Грузии
Павла Дурова* внесли в реестр террористов и экстремистов
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео