Обращаем внимание на воду: как выбрать правильную зубную пасту

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 57 0

Стоматолог рассказала, почему при покупке средства для ухода за полостью рта важно учитывать особенности организма.

Как выбрать правильную зубную пасту — советы стоматолога

Фото: www.globallookpress.com/Tatiana Morozova

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Стоматолог Патлатая: универсального подхода при выборе зубной пасты нет

Выбирать зубную пасту следует, конечно, не по внешнему виду упаковки или бренду, а по ее составу и потребностям собственного организма. Об этом в беседе с порталом Lenta.ru заявила хирург-стоматолог Надежда Патлатая.

По словам врача, многие современные средства, например, содержат фториды, однако они подходят не всем. 

«Если вы живете в крупном городе, где есть фторсодержащие производства либо в водопроводной воде наблюдается повышенная концентрация фтора, предпочтительнее использовать пасту без фторида — с кальцием в составе», — сказала Патлатая.

Стоматолог отметила, что универсальные пасты массового сегмента обычно сочетают профилактические и лечебные свойства и рассчитаны на широкий круг пользователей. При этом при выборе средства важно учитывать индивидуальные особенности здоровья полости рта. В этом ключе важна консультация со стоматологом, который поможет выбрать пасту.

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