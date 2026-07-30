Обращаем внимание на воду: как выбрать правильную зубную пасту

Стоматолог Патлатая: универсального подхода при выборе зубной пасты нет

Выбирать зубную пасту следует, конечно, не по внешнему виду упаковки или бренду, а по ее составу и потребностям собственного организма. Об этом в беседе с порталом Lenta.ru заявила хирург-стоматолог Надежда Патлатая.

По словам врача, многие современные средства, например, содержат фториды, однако они подходят не всем.

«Если вы живете в крупном городе, где есть фторсодержащие производства либо в водопроводной воде наблюдается повышенная концентрация фтора, предпочтительнее использовать пасту без фторида — с кальцием в составе», — сказала Патлатая.

Стоматолог отметила, что универсальные пасты массового сегмента обычно сочетают профилактические и лечебные свойства и рассчитаны на широкий круг пользователей. При этом при выборе средства важно учитывать индивидуальные особенности здоровья полости рта. В этом ключе важна консультация со стоматологом, который поможет выбрать пасту.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как неправильно установленные брекеты превратили жизнь школьницы из Хабаровска в ад. По словам клиентов клиники, у девочки начались жуткие боли, в причинах которых медики обвинили родителей девочки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.