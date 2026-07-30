Обращаем внимание на воду: как выбрать правильную зубную пасту

Стоматолог рассказала, почему при покупке средства для ухода за полостью рта важно учитывать особенности организма.
Фото: www.globallookpress.com/Tatiana Morozova
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Стоматолог Патлатая: универсального подхода при выборе зубной пасты нет
Выбирать зубную пасту следует, конечно, не по внешнему виду упаковки или бренду, а по ее составу и потребностям собственного организма. Об этом в беседе с порталом Lenta.ru заявила хирург-стоматолог Надежда Патлатая.
По словам врача, многие современные средства, например, содержат фториды, однако они подходят не всем.
«Если вы живете в крупном городе, где есть фторсодержащие производства либо в водопроводной воде наблюдается повышенная концентрация фтора, предпочтительнее использовать пасту без фторида — с кальцием в составе», — сказала Патлатая.
Стоматолог отметила, что универсальные пасты массового сегмента обычно сочетают профилактические и лечебные свойства и рассчитаны на широкий круг пользователей. При этом при выборе средства важно учитывать индивидуальные особенности здоровья полости рта. В этом ключе важна консультация со стоматологом, который поможет выбрать пасту.
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