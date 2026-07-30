Пранкеры Вован и Лексус разыграли Резу Пехлеви от имени советника Мерца Адольфа

Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров. — Прим. ред.) разыграли сына последнего шаха Ирана Резы Пехлеви, проживающего в изгнании в США. Удивительно, но он поверил, что с ним разговаривает советник канцлера Германии Фридриха Мерца по имени Адольф — «с усиками и челкой». Об этом пранкеры рассказали РИА Новости.

Собеседник поверил в созданный образ и обсуждал с Лексусом (именно он выступал в роли Адольфа. — Прим. ред.) возможность своей поддержки со стороны Германии.

Реза Пехлеви является сыном последнего шаха Ирана Мохаммеда Резы Пехлеви, который был свергнут в 1979 году после исламской революции. С 1980-х годов он преимущественно проживает в США и выступает как представитель иранской оппозиции.

«Он ездит… по европейским странам как видный оппозиционный лидер, отстаивающий „демократические преобразования“ в Иране, клянчит деньги, просит военной поддержки...» — отметили пранкеры.

По словам Вована и Лексуса, некоторые политики в реальности выглядят иначе, чем пытаются представить себя публично.

«Многие политики по-настоящему смешны», — заявили пранкеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как Вован и Лексус вывели на чистую воду конгрессмена США Джо Уилсона.

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