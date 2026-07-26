Из-за тайфуна «Хунся» в Китае эвакуировали свыше 715 тысяч человек

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 66 0

Непогода затронула Хуэйчжоу, Шаньвэй, Мэйчжоу и другие округа.

На Китай обрушился тайфун Хунся — что известно

Фото: Reuters/Tyrone Siu

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В китайской провинции Гуандун из-за тайфуна «Хунся» были эвакуированы свыше 715 тысяч человек. Об этом сообщила газета Nanfang Daily.

«В провинции Гуандун повышен уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию в связи с тайфуном до первого уровня», — сказано в статье.

Непогода обрушилась на Китай вечером 25 июля (по московскому времени. — Прим.ред.). По состоянию на полночь 26 июля по всей провинции было эвакуировано в общей сложности более 715 тысяч человек. В их числе жители Хуэйчжоу, Шаньвэй, Мэйчжоу, Дунгуаня, Хэюаня, Шэньчжэня и других городов.

С приближением тайфуна власти и ведомства разных районов Гуандуна перешли в режим повышенной готовности. В 16 городах провинции заранее были активированы меры экстренного реагирования для предотвращения наводнений.

«Тайфун „Хунся“ обрушился на энергосистему восточной части провинции Гуандун, создав множество серьезных проблем», — уточнили местные журналисты.

В настоящее время в Гуандуне действует почти 1,5 тысячи лодочных спасательных команд численностью более 13 тысяч человек.

Две недели назад на китайскую провинцию Ляонин обрушился другой мощный тайфун — «Бави». Он спровоцировал наводнение — это заставило людей покинуть свои дома. Всего были эвакуированы свыше 260 тысяч человек.

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