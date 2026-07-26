В Роспотребнадзоре назвали признаки качественного кваса

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 3 626 0

Специалисты рассказали, на какие детали стоит обратить внимание при покупке популярного летнего напитка.

Как выбрать качественный квас — комментарий Роспотребнадзора

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

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Роспотребнадзор: при покупке кваса очень важно изучать состав

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, как определить, что квас качественный. При покупке необходимо изучать состав продукта и обращать внимание на условия хранения продукта. Об этом сообщает РИА Новости.

В Роспотребнадзоре пояснили, что в составе традиционного кваса должны присутствовать вода, сахар, ржаной солод, мука и закваска из дрожжей. Наличие консервантов, искусственных подсластителей и красителей, по словам специалистов, может указывать на то, что напиток больше напоминает обычный газированный напиток, а не классический квас.

Кроме того, эксперты рассказали о внешних признаках качественного напитка. Хороший квас должен пениться, что свидетельствует о наличии углекислоты, а на дне бутылки не должно быть осадка. При выборе продукта специалисты также рекомендуют отдавать предпочтение темной таре, которая лучше защищает содержимое от воздействия солнечного света.

Также при покупке разливного кваса важно обращать внимание на соблюдение санитарных требований в торговой точке.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему после употребления кваса не стоит садиться за руль автомобиля.

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