Международный экипаж корабля «Союз МС-28» возвращается на Землю

На Землю возвращается международный экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-28». Об этом сообщили в Роскосмосе.

«На Землю возвращаются Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт Кристофер Уилльямс», — сказано в публикации в официальном Telegram-канале.

Люки между бытовым отсеком «Союз МС-28» и МКС уже закрыты. Следующий этап — расстыковка корабля и модуля «Рассвет». Она начнется в 10:03 по московскому времени. После этого «Союз МС-28» перейдет в автономный режим. Приземлиться экипаж должен в Казахстане 26 июля днем.

Экспедиция МКС-74

Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-28» с экипажем 74-й длительной экспедиции на МКС стартовал с космодрома Байконур 27 ноября 2025 года. В космический полет отправились космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт Кристофер Уильямс. За время полета члены экипажа провели множество научных исследований и экспериментов. В общей сложности они провели на МКС 241 день.

Ранее экипаж корабля «Союз МС-29» в составе космонавтов «Роскосмоса» Петра Дуброва и Анны Кикиной, а также астронавта НАСА Анила Менона перешел на борт Международной космической станции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.