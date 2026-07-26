Международный экипаж корабля «Союз МС-28» возвращается на Землю

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 75 0

Они должны приземлиться в Казахстане 26 июля днем.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Roscosmos; 5-tv.ru

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На Землю возвращается международный экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-28». Об этом сообщили в Роскосмосе.

«На Землю возвращаются Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт Кристофер Уилльямс», — сказано в публикации в официальном Telegram-канале.

Люки между бытовым отсеком «Союз МС-28» и МКС уже закрыты. Следующий этап — расстыковка корабля и модуля «Рассвет». Она начнется в 10:03 по московскому времени. После этого «Союз МС-28» перейдет в автономный режим. Приземлиться экипаж должен в Казахстане 26 июля днем.

Экспедиция МКС-74

Транспортный пилотируемый корабль «Союз МС-28» с экипажем 74-й длительной экспедиции на МКС стартовал с космодрома Байконур 27 ноября 2025 года. В космический полет отправились космонавты Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и астронавт Кристофер Уильямс. За время полета члены экипажа провели множество научных исследований и экспериментов. В общей сложности они провели на МКС 241 день.

Ранее экипаж корабля «Союз МС-29» в составе космонавтов «Роскосмоса» Петра Дуброва и Анны Кикиной, а также астронавта НАСА Анила Менона перешел на борт Международной космической станции.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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