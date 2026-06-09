«Мы — кармические сестры»: Арзамасова поздравила Карпович со свадьбой

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров 69 0

Артистка подчеркнула, что ее с коллегой связывают родственные отношения.

Елизавета Арзамасова о свадьбе и беременности Карпович

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лиза Арзамасова поздравила Мирославу Карпович со свадьбой

Актриса Елизавета Арзамасова поздравила артистку Мирославу Карпович со свадьбой. В интервью изданию Газета.ру звезда сериала «Папины дочки» призналась, что испытывает радость за событие, которое случилось в жизни ее коллеги.

Она отметила, что пока не успела лично поздравить Мирославу с новым этапом в жизни, однако пообещала сделать это при первой возможности. Арзамасова также подчеркнула, что ее с Карпович связывают родственные отношения.

«Мне кажется, что нас, всех девчонок, с которыми мы играли сестер в кадре, уже можно назвать кармическими сестрами. Очень рада за Мирославу. Я думаю, ей решать, кто будет подружкой невесты. Мы просто будем радоваться за нее и обнимать так крепко, как только сможем, при первой же встрече», — сказала артистка.

При этом Елизавета оставила без ответа новость о беременности Карпович.

О своей свадьбе Карпович написала на своей странице в социальной сети. Она выложила несколько снимков с регистрации брака. Артистка не стала раскрывать лицо своего супруга, но добавила, что он не связан с творческой деятельностью.

Позже стала известно, что Мирослава вышла замуж за бизнесмена Евгения Рагулина, который моложе артистки на 11 лет. Он же у себя на странице в соцсети опубликовал фотографию, на которой Карпович прикрывала своей рукой уже округлившийся живот.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
73.26
-0.21 85.28
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:00
Больше не враг для организма: врач рассказала о полезных свойствах сала
9:00
«Остается отпечаток»: чем опасна для детей череда партнеров у родителей
8:55
Начинающих водителей обяжут сдавать экзамен по первой помощи при ДТП
8:51
ФСБ предотвратила теракт в исправительной колонии в Ульяновской области
8:48
ВВС США запросили 2,2 миллиарда долларов на разработку самолета судного дня
8:40
Неочевидная связь: уролог предупредил о приводящих к импотенции заболеваниях

Сейчас читают

Поставки СПГ в Европу падают, не помогает и Норвегия: газ снова дороже $ 600
Не ждите скидок: назван самый надежный способ купить дешевые билеты
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака
Что едят долгожители после 50 лет: продукты для здоровья и защиты от болезней

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео