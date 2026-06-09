Число погибших при землетрясении на юге Филиппин выросло до 37 человек

Количество погибших в результате землетрясения на Филиппинах выросло до 37 человек. Об этом сообщил местный телеканал GMA News со ссылкой на экстренные службы.

Большинство погибло из-за обрушения зданий. Всего разрушено порядка 1,5 тысячи домов. Поисково-спасательные работы продолжаются: под завалами могут находиться люди.

По предварительным данным, ранения разной степени тяжести получили 456 человек, еще четверо числятся пропавшими без вести.

Ранее представители Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (European-Mediterranean Seismological Centre, EMSC) сообщили, что у побережья острова Минданао на Филиппинах произошло землетрясение. Его магнитуда достигла 8,1.

Эксперты зафиксировали подземные толчки в 23:37 по местному времени (02:37 по Москве. — Прим. Ред.). Землетрясение затронуло город Хенераль-Сантос, где проживает около 679 человек. Специалисты также предупредили о риске цунами. Местные власти рассматривают вопрос о создании временных убежищ и перемещении жителей.

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