Число погибших при землетрясении на юге Филиппин выросло до 37 человек

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 31 0

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Землетрясение на Филиппинах: что известно

Фото: www.globallookpress.com/ROUELLE UMALI

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Количество погибших в результате землетрясения на Филиппинах выросло до 37 человек. Об этом сообщил местный телеканал GMA News со ссылкой на экстренные службы.

Большинство погибло из-за обрушения зданий. Всего разрушено порядка 1,5 тысячи домов. Поисково-спасательные работы продолжаются: под завалами могут находиться люди.

По предварительным данным, ранения разной степени тяжести получили 456 человек, еще четверо числятся пропавшими без вести.

Ранее представители Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (European-Mediterranean Seismological Centre, EMSC) сообщили, что у побережья острова Минданао на Филиппинах произошло землетрясение. Его магнитуда достигла 8,1.

Эксперты зафиксировали подземные толчки в 23:37 по местному времени (02:37 по Москве. — Прим. Ред.). Землетрясение затронуло город Хенераль-Сантос, где проживает около 679 человек. Специалисты также предупредили о риске цунами. Местные власти рассматривают вопрос о создании временных убежищ и перемещении жителей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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