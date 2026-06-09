«Знает, что делает»: Меган Маркл обвинили в продуманной стратегии

Express: Меган Маркл обвинили в продуманной стратегии после нового скандала

Герцогиня Сассекская Меган Маркл вновь оказалась под огнем критики. На этот раз королевские эксперты заявили, что ее публичные действия выглядят не случайными, а тщательно просчитанными. Поводом для обсуждения стали фото, на которых она показывает детей, но не раскрывает их лица. Об этом сообщило Express.

Она точно знает, что делает

Критики герцогини обратили внимание, что Меган регулярно дает аудитории возможность увидеть фрагменты семейной жизни, но при этом сохраняет интригу вокруг детей. Их лица она не показывает, ограничиваясь кадрами со спины или деталями.

По мнению королевских обозревателей, такой формат позволяет герцогине одновременно поддерживать интерес публики и заявлять о защите частной жизни семьи.

Один из комментаторов заявил, что Меган «точно знает, что делает», а ее образ «невинности» в этой ситуации не выдерживает критики.

Почему это вызвало споры

После переезда в США Меган Маркл и принц Гарри неоднократно говорили о желании защитить детей от чрезмерного внимания прессы. Однако критики считают, что частичное появление Арчи и Лилибет в публичном пространстве все равно работает на интерес к семье Сассекских.

Именно поэтому каждое новое фото или видео с детьми, даже без лиц, становится поводом для обсуждений.

Между приватностью и публичностью

Сторонники Меган уверены, что она имеет право сама решать, как показывать своих детей и где проходит граница личного пространства. По их мнению, скрывать лица Арчи и Лилибет — нормальный способ защитить их от давления.

Противники герцогини настаивают на том, что такая подача лишь подогревает интерес аудитории. Они считают, что Сассекские одновременно хотят приватности и внимания, что и вызывает раздражение у части публики.

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