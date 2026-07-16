Принц Гарри готовит документальный фильм к годовщине гибели принцессы Дианы

RO: Гарри готовит документальный фильм к годовщине гибели принцессы Дианы

Принц Гарри спровоцировал новую волну слухов о подготовке документального фильма, посвященного принцессе Диане, раскрыв интимные подробности празднования ее дня рождения в семейном кругу. Об этом сообщило Radar Online.

Во время фестиваля Scotty's Summer в Великобритании герцог Сассекский рассказал, что ежегодно 1 июля он вместе с Меган Маркл и детьми, Арчи и Лилибет, отмечает день рождения погибшей матери поеданием лимонного пирога.

Такие откровения, по мнению королевских экспертов, служат подготовкой общества к выходу нового проекта к 30-й годовщине трагической гибели принцессы.

Источники сообщили, что во дворце растет беспокойство из-за того, что Гарри вновь ставит имя Дианы в центр публичного дискурса. Это может вызвать недовольство принца Уильяма.

Ранее герцог Сассекский неоднократно заявлял о том, как сильно на него повлияла утрата матери, случившаяся, когда ему было всего 12 лет.

Выступая на саммите в Австралии, он признался в сложном отношении к своим обязанностям в юности.

«Я думал: „Я не хочу этой работы. Мне не нужна эта роль — куда бы все это ни катилось, мне это не нравится“. Я был категорически против и много лет просто прятал голову в песок», — отметил принц.

С тех пор как Гарри и Меган сложили королевские полномочия в 2020 году и переехали в Калифорнию, они активно занимаются коммерческими медиапроектами, включая подкасты и книги.

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