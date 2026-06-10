Не все фрукты равны: какие ягоды защищают сердце лучше других

Daily Mail: вишня защищает от болезней сердца эффективнее других ягод

Новое исследование показало: польза фруктов и ягод для сердца зависит не только от их количества. Оказалось, что сливы, ежевика, клюква, черника, яблоки, клубника и зеленый чай содержат важные вещества — флаванолы, которые могут снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Флаванолы относятся к мощным антиоксидантам. Они помогают организму бороться с воспалением и могут улучшать работу кровеносных сосудов. Именно с этим ученые связывают потенциальную защиту сердца.

При этом миллионы людей, как показала новая работа, не получают достаточного количества флаванолов. Более того, проблема сохраняется даже у части людей, которые стараются есть по пять порций фруктов и овощей в день.

Пять порций — это еще не все

Долгое время рекомендация «пять порций фруктов и овощей в день» считалась простым и понятным правилом здорового питания. Однако авторы нового исследования считают, что теперь этот совет может потребовать уточнения.

Проблема в том, что разные фрукты и овощи дают организму разные вещества. Одна порция может быть богата полезными соединениями, а другая — почти не влиять на уровень нужных антиоксидантов.

Профессор Гюнтер Кунле из Университета Рединга отметил, что сама идея пяти порций остается правильной, но важно учитывать состав этих продуктов.

«Пять порций в день — правильный посыл, но, возможно, нам нужно внимательнее думать о том, какие именно это порции», — заявил профессор Гюнтер Кунле.

По его словам, разные фрукты и овощи дают организму не только витамины и минералы, но и другие важные вещества. Чем больше ученые узнают об этих соединениях, тем точнее могут стать рекомендации по питанию.

Большинство недобирает важный антиоксидант

Согласно новой работе, менее одного из пяти человек получает рекомендованное количество флаванолов. Это означает, что большая часть населения может недооценивать роль конкретных ягод и фруктов в рационе.

Ранее исследования уже показывали, что употребление рекомендованного количества флаванолов в день может снижать риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний почти на треть.

Черника, клюква и сливы вышли вперед

Среди фруктов и ягод с самым высоким содержанием флаванолов специалисты выделяют сливы, клюкву и чернику. Также полезные соединения содержатся в ежевике, яблоках, клубнике и зеленом чае.

Авторы исследования подчеркивают: важно не просто есть фрукты и овощи, а выбирать те продукты, которые действительно дают организму нужные вещества.

Доктор Хавьер Оттавиани, ведущий автор научной работы, объяснил, что флаванолы могут заметно снижать риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, но только при достаточном употреблении.

«Большинство людей считают, что если они едят много фруктов и овощей, этого достаточно. Но наше исследование показывает: конкретный выбор продуктов имеет куда большее значение, чем общий объем», — сказал доктор Хавьер Оттавиани.

Один стакан чая тоже может помочь

По словам Оттавиани, иногда увеличить количество флаванолов в рационе можно простыми действиями. Например, добавить к еде горсть ежевики, съесть целое яблоко или выпить чашку зеленого чая.

«Горсть ежевики, целое яблоко или чашка зеленого чая вместе с приемом пищи могут заметно повлиять на то, сколько этих полезных соединений человек действительно получает и усваивает из рациона», — отметил доктор Хавьер Оттавиани.

Таким образом, речь не идет о сложной диете. Ученые скорее предлагают внимательнее относиться к составу привычного меню и чаще включать в него продукты, богатые флаванолами.

Как флаванолы помогают сердцу

Специалисты считают, что флаванолы могут снижать воспаление в организме и улучшать состояние кровеносных сосудов. Хорошая работа сосудов напрямую связана с меньшим риском сердечно-сосудистых проблем.

Когда сосуды лучше реагируют на нагрузку и сохраняют нормальную эластичность, организму проще поддерживать здоровое кровообращение. Поэтому продукты с высоким содержанием флаванолов рассматриваются как один из факторов поддержки сердца.

Однако ученые не утверждают, что ягоды или чай могут заменить лечение или медицинские рекомендации. Речь идет о питании как о важной части профилактики.

Черничный напиток проверили на добровольцах

В рамках исследования ученые из Королевского колледжа Лондона и Университета Рединга также провели исследование.

В нем участвовал 61 здоровый мужчина и женщина в возрасте от 65 до 80 лет. Одна группа в течение 12 недель пила напиток с 26 граммами порошка из сублимированной дикой черники. Вторая группа получала похожий по виду напиток-плацебо.

Через 12 недель у участников, которые употребляли напиток с черничным порошком, зафиксировали улучшение памяти, более высокую точность в заданиях на внимание и снижение артериального давления.

Давление снизилось, внимание улучшилось

У группы, получавшей ягодный напиток, давление оказалось ниже, чем у участников из группы плацебо. Кроме того, у них улучшился показатель flow mediated dilation — способность сосудов расширяться в ответ на кровоток. Этот показатель связан с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Также добровольцы, которые употребляли черничный порошок, показали улучшение памяти. Их результат в задании на внимание вырос на 8,5%.

Эти данные стали еще одним аргументом в пользу того, что определенные ягоды могут быть особенно ценной частью рациона, особенно для людей старшего возраста.

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