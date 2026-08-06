За ночь системы ПВО уничтожили шесть летевших на Москву беспилотников

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 1 241 0

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Сколько БПЛА сбиты в небе над Москвой 6 августа 2026 года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Атака беспилотников на Москву

Собянин: в ночь на 6 августа силы ПВО уничтожили шесть летевших на Москву БПЛА

В ночь на 6 августа российские системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали шесть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

О первой атаке трех украинских дронов он рассказал в мессенджере МАКС в 01:27 по московскому времени. В 05:46 появилось новое заявление — еще три беспилотника сбиты на подлете к городу.

«Сбиты еще три вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в селе Козыревка Курской области в результате атаки украинского беспилотника погиб 57-летний мужчина. По данным губернатора Александра Хинштейна, шесть мирных жителей получили ранения, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Раненым оказывают помощь на месте и готовят к эвакуации в Курск.

Всего в течение дня 5 августа средства ПВО обезвредили 200 украинских беспилотников. Об этом доложили представители Минобороны России. Удары были пресечены в воздушном пространстве Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской и Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, республики Крым, Башкирии и Татарстана, а также над акваторией Черного моря.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака

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