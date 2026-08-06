Сохранить остроту ума: неврологи раскрыли пять полезных утренних привычек

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 46 0

Первый час после пробуждения задает тон всему дню.

Пять полезных утренних привычек список рекомендации врачей

Фото: 5-tv.ru

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Пять утренних привычек помогут сохранить остроту ума и здоровье мозга

Специалисты в области неврологии выделили пять ключевых действий, которые способствуют укреплению нейронных связей и защищают мозг от преждевременного старения. Об этом сообщил портал Yahoo.

По словам доктора Евы Фельдман из Мичиганского университета, во время сна мозг активирует глимфатическую систему, которая очищает клетки от накопленных за день «отходов».

Утро — это период максимальной ясности и идеальное время для развития когнитивных способностей. Невролог Маджид Фотухи из Университета Джонса Хопкинса добавляет, что первый час после пробуждения задает тон всему дню, поэтому крайне важно избегать спешки и стресса.

Для поддержания активности мозга эксперты рекомендуют начинать утро с позитивного настроя, так как высокий уровень кортизола токсичен для гиппокампа — области, отвечающей за память.

Также важно уделять время интеллектуальной стимуляции: чтению, решению кроссвордов или планированию задач. Физическая активность, такая как йога, плавание или простая прогулка, усиливает приток крови к нейронам, а сбалансированный завтрак с высоким содержанием белка и клетчатки обеспечивает мозг необходимой энергией.

Неврологи подчеркивают, что благодаря нейропластичности мы можем формировать и укреплять свой мозг в любом возрасте, но начинать внедрение полезных привычек лучше как можно раньше.

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