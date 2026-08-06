«Клуб 13%»: политолог заявил о системном крахе политической модели Европы

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко Эксклюзив 1 285 0

Работу правительства Фридриха Мерца не поддерживают около 70% респондентов, а уровень одобрения упал до скромных 21%.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Политолог Шаповалов: в Европе наблюдается большое количество кризисов и отставок

Традиционная политическая модель стран Евросоюза разрушена. Так, например, правительство Фридриха Мерца достигло рекордно низких показателей — работу кабинета не поддерживают около 70% респондентов, а уровень одобрения упал до скромных 21%. Об этом эксклюзивно 5-tv.ru рассказал политолог Владимир Шаповалов.

По его словам, до недавнего времени британская и немецкая системы были символом стабильности: десять-двадцать лет назад выборы проходили в установленные сроки, а отставки политиков были редкостью. Однако сейчас ситуация круто изменилась.

«Сейчас же мы видим, что и в Германии, и в Британии очень большое количество кризисов, отставок. То же самое касается, кстати, и Франции. Все три ведущие страны Европы лихорадит», — подчеркнул эксперт.

Главная причина политического кризиса европейских стран — полная оторванность правящих кругов от народа и потеря поддержки избирателей. Шаповалов назвал это явление «Клуб 13%» — он объединяет бывшего британского премьер-министра Кира Стармера, канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона.

«Проблема в том, что Стармер, Макрон, Мерц, они ведь одинаковые, они имеют по 13% поддержки избирателей. Ведь 13–15% — это, считайте, что никакой поддержки нет? Это очень небольшая электоральная ниша сторонников», — пояснил Шаповалов.

При этом проблема носит цикличный характер: по мнению эксперта, следующим политическим аутсайдером непременно станет Макрон — он неминуемо покинет большую политику. Кроме того, нестабильная ситуация и в Италии, где премьер-министр Джорджа Мелони растеряла поддержку, уступая новым протестным лидерам.

«Очень непростая ситуация в Польше, где еще один лидер либералов-глобалистов Дональд Туск и его партия терпят фиаско и могут потерять контроль над властью. И в общем-то, такая ситуация сплошь и рядом во всех других странах Европы», — резюмировал политолог.

Как ранее писал 5-tv.ru, канцлер Германии Фридрих Мерц рискует повторить судьбу британского премьер-министра Кира Стармера. По данным издания Spiegel, региональные лидеры Христианско-демократического союза (ХДС) готовят заговор и могут ему предложить в сентябре уйти «в интересах страны».

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