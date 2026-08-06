ZALA помогают расширять зону безопасности под Сумами. Лучшее видео из зоны СВО

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Агата Альшевская
Агата Альшевская Журналист 13 0

Операторы дронов корректируют удары по позициям ВСУ.

Фото, видео: © РИА Новости/Иван Родионов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Расчеты разведывательных БПЛА ZALA 810-й бригады морской пехоты группировки войск «Север» ведут разведку и корректируют удары в зоне СВО в Сумской области. Они наблюдают за действиями противника, выявляют его скопления, опорные пункты, огневые точки и артиллерию.

БПЛА оснащены камерами высокого разрешения и тепловизорами для ночного наблюдения. Для расширения полосы безопасности используются ударные дроны и барражирующие боеприпасы «Ланцет». Современные средства связи и управления позволяют эффективно выполнять задачи, ежедневно поражая цели противника.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

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