Важнее кофе: что необходимо делать сразу после пробуждения

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 13 0

Специалисты по биоритмам дали критически важную рекомендацию.

Что нужно делать сразу после пробуждения чтобы взбодриться

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Утренний свет оказался важнее кофе для качественного сна и бодрости

Солнечный свет в утренние часы является критически важным фактором для здоровья человека, превосходя по значимости даже привычную чашку кофе. Об этом сообщил портал Yahoo со ссылкой на исследование специалистов из Центра изучения света и здоровья при Медицинской школе Икана.

Раннее воздействие ярких лучей помогает «передвинуть» биологические часы на более ранний срок, что упрощает процесс засыпания вечером и пробуждения утром. Согласно масштабному опросу более 400 тысяч взрослых респондентов, те, кто проводит больше времени на улице днем, реже страдают от симптомов бессонницы, меньше утомляются и легче встают по будильнику.

«Утренний свет, пожалуй, важнее вашего кофе», — утверждает Мариана Фигейро, директор исследовательского центра.

Биологический механизм этого процесса связан с супрахиазматическим ядром мозга, которое управляет циркадными ритмами. Человеческие «внутренние часы» в среднем работают циклом в 24 часа и 11 минут, поэтому им требуется ежедневная корректировка светом, чтобы не сбиваться.

Разница в освещенности между помещением и улицей колоссальна: в тусклой спальне прибор покажет около 30–40 люкс, на ярко освещенной кухне — 500, в то время как на улице даже в пасмурный день уровень достигает 5000–10000 люкс.

Профессор Стэнфордского университета Джейми Зейтцер подчеркивает, что качественная синхронизация ритмов позволяет организму не просто реагировать на изменения, а заранее готовиться к приему пищи, спорту или отдыху, работая максимально эффективно.

Для достижения наилучшего результата эксперты советуют ловить свет в течение первого часа после пробуждения. Оптимальная продолжительность такой процедуры составляет от 30 до 60 минут, при этом желательно находиться именно на открытом воздухе. Если выйти из дома невозможно, следует сесть максимально близко к окну лицом к нему, так как свет должен попадать на сетчатку глаза, а не на затылок.

В случае ранних подъемов до рассвета или работы в офисе без окон специалисты рекомендуют использовать светотерапевтические лампы или устанавливать в светильники мощные лампы от 3000 люмен. Важно помнить, что эффект накопительный: биологические часы начнут перестраиваться через несколько дней, а заметное улучшение качества сна наступит спустя пару недель регулярной практики.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
80.93
-0.20 93.19
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:10
Сохранить остроту ума: неврологи раскрыли пять полезных утренних привычек
6:06
За ночь системы ПВО уничтожили шесть летевших на Москву беспилотников
6:00
ZALA помогают расширять зону безопасности под Сумами. Лучшее видео из зоны СВО
6:00
Важнее кофе: что необходимо делать сразу после пробуждения
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 августа, для всех знаков зодиака
5:40
На Пятом канале акция «День добрых дел» для двенадцатилетней Насти

Сейчас читают

Трамп и Нетаньяху хотят втянуть в войну с Ираном республики бывшего СССР
Владельцы квартир могут сэкономить на платежах ЖКХ
«Россия — мама»: испанцы заинтересовались клипом певца SHAMAN
Самые несчастливые даты рождения: как числа влияют на судьбу человека

Интересные материалы

🪐Гороскоп на август 2026 года для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео