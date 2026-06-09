Киркоров остался с носом: как поп-короля изменили пластические операции

Еще недавно обсуждали последствия ожога, из-за которого Филипп Киркоров оказался под наблюдением врачей. Теперь внимание публики приковано к новому носу поп-короля.

Сам Киркоров слухи о новой операции не подтверждает. Зато пластические хирурги уже спорят о том, что именно произошло с его носом. Одни говорят о ринопластике, другие считают, что дело может быть в косметологических процедурах.

Почему новый нос певца вызвал столько разговоров, какие операции он признавал сам и что говорят специалисты о его трансформации — читайте в новом материале 5-tv.ru.

Нос раздора

После выхода народного артиста России Филиппа Киркорова на дне рождения косметического бренда Анастасии Шубской, супруги хоккеиста Александра Овечкина, пользователи соцсетей начали активно обсуждать возможную пластическую операцию. По мнению многих комментаторов, 59-летний исполнитель изменил форму носа.

Внимание к внешности Киркорова подогрело и его недавнее появление на сцене премии «МУЗ-ТВ 2026. Движение», где артист получил награду в номинации «Ренессанс года». Победу певцу принесла композиция «Я эту жизнь тебе отдам», которая спустя два десятилетия после записи неожиданно обрела новую популярность.

Во время церемонии Киркоров рассказал о принципах, которые помогают ему оставаться востребованным на протяжении многих лет. По словам артиста, он внимательно следит за музыкальными трендами, интересуется творчеством молодых исполнителей и старается понимать запросы новой аудитории. При этом певец не упустил возможности пошутить над собственной внешностью.

«Я стараюсь не отставать от молодежи, от молодых артистов, от молодых фанатов, людей, которые создают музыку. Держу нос, свой красивый нос, по ветру и стараюсь не разочаровывать своих зрителей», — заявил со сцены исполнитель.

Именно эта фраза после церемонии приобрела дополнительный смысл. В сети начали обсуждать, что нос артиста действительно выглядит иначе, чем прежде. Пользователи обратили внимание на более тонкий контур и изменившиеся очертания лица.

Вопросы о вероятных изменениях во внешности прозвучали и непосредственно на премии. Журналист Денис Сорокин поинтересовался у Киркорова, действительно ли он решился на очередное хирургическое вмешательство. Репортер прямо спросил артиста, сделал ли он коррекцию носа.

«Ты действительно считаешь, что это то, что мне нужно сейчас услышать?» — отреагировал Киркоров.

Своим мнением о возможной ринопластике коллеги поделился певец Митя Фомин. Артист заявил, что в целом не поддерживает увлечение пластической хирургией и считает подобные вмешательства оправданными только в тех случаях, когда для них существуют действительно серьезные медицинские или эстетические основания. При этом напрямую комментировать внешность Киркорова Фомин не стал.

«Я бы не хотел вообще в принципе думать о том, что пластика каким-то образом маячит в ближайшем обозримом будущем. Чтобы себе кромсать нос лишь только потому, что кто-то захотел сделать маленький нос. Никогда в жизни ничего делать не буду. Для меня это просто дичь. Просто дичь!» — высказался исполнитель.

Нос под вопросом

Примечательно, что первые разговоры о новом носе Киркорова появились еще до премии и дня рождения. Внимание к внешности артиста привлек его визит на кладбище в день рождения покойного отца. Тогда многие заметили, что черты лица певца выглядят иначе, однако часть поклонников решила, что визуальный эффект связан с солнцезащитными очками, которые исполнитель практически не снимал.

Позднее Киркоров появился на публике уже без очков. После этого обсуждения вспыхнули с новой силой.

Свою оценку ситуации дала и пластический хирург Мадина Осман во время беседы с изданием «Московский Комсомолец». По мнению специалиста, внешние изменения могут свидетельствовать о проведенной ринопластике, хотя окончательные выводы без медицинских данных сделать невозможно.

По словам эксперта, у артиста мог измениться кончик носа, который стал выглядеть более приподнятым. Кроме того, специалист обратила внимание на визуально более узкую спинку носа и изменившиеся очертания ноздрей.

«Ощущение, что он сделал ринопластику. У него более вздернутый кончик стал. Сам нос уже сейчас тоньше, чем был изначально. Хотя это, судя по всему, не конечный вариант, потому как отек после ринопластики уходит в течение полугода и даже года. Такое ощущение, что Филипп сузил нос, приподнял кончик и будто ноздри подшил», — пояснила Осман.

Пластический хирург Софья Абдулаева считает, что изменение формы носа не всегда свидетельствует о хирургическом вмешательстве. Аналогичный результат способны обеспечить современные косметологические методики.

«Возможно, это инъекции. Но точно сложно сказать, так как отечность может быть вызвана общими коррекциями в зоне лица», — пояснила специалист во время беседы с «Московским Комсомольцем».

При этом врач обратила внимание, что обсуждать стоит не только предполагаемое изменение носа. По мнению Абдулаевой, внешняя трансформация Киркорова выглядит гораздо масштабнее и может быть результатом комплексного подхода к преображению.

Специалист отметила, что современная эстетическая медицина давно перестала ограничиваться борьбой с лишним весом. Сегодня пациентам предлагают целые программы моделирования внешности, позволяющие изменить пропорции тела, подчеркнуть рельеф мышц и сформировать визуально спортивный силуэт.

По словам хирурга, за последние годы пластическая хирургия для мужчин перестала быть редкостью. Все больше представителей сильного пола обращаются к специалистам для создания более подтянутого и энергичного образа.

«Я, опираясь на личный многолетний опыт, могу с точностью сказать, что с мужчинами работать очень приятно: они быстро принимают решения и четко идут к цели», — рассказала Абдулаева.

Она добавила, что особенно заметный рост спроса наблюдается в сегменте липоскульптуры и омолаживающих процедур.

Отдельно специалист остановилась на роли самого Киркорова в изменении отношения общества к мужской пластике. По мнению врача, артист стал одним из первых представителей отечественного шоу-бизнеса такого масштаба, кто не стал скрывать факт обращения к эстетической хирургии.

«Киркоров практически разрушил старый российский стереотип о „стыдной мужской пластике“. Он стал одним из первых артистов такого масштаба, кто начал открыто говорить о хирургическом преображении», — заявила эксперт.

Ожог или пластика

В 2025 году артист оказался в отделении экстренной хирургии одной из московских клиник из-за осложнений после ожога, полученного во время концерта в Санкт-Петербурге. Однако пользователи интернета связали проблемы со здоровьем певца с его многолетним увлечением пластической хирургией, а не только травмой.

Речь идет об инциденте, который произошел 25 апреля во время выступления Киркорова в Северной столице. Во время исполнения одного из номеров элементы пиротехники воспламенили сценический костюм артиста. Несмотря на происшествие, певец не прервал концерт и продолжил выступление перед зрителями.

Спустя несколько недель появилась информация о том, что последствия ожога оказались серьезнее, чем предполагалось изначально.

Информацию о наблюдении у врачей подтвердила пиар-директор певца Екатерина Успенская. Она подчеркнула, что ситуация находится под контролем специалистов и не носит критического характера.

«У него сахарный диабет, все заживает тяжелее, вот и случилось осложнение. Он находится под постоянным наблюдением врачей, иногда остается в клинике на ночь, по-разному. Ничего страшного не произошло, не стоит преувеличивать», — пояснила она изданию StarHit.

Несмотря на официальное объяснение, в интернете практически сразу появились альтернативные версии. Пользователи вспомнили многочисленные пластические операции, которые артист перенес в последние годы, и предположили, что ухудшение состояния может быть связано именно с последствиями хирургических вмешательств.

Интерес к этой версии подогревает тот факт, что сам Киркоров никогда не скрывал своего отношения к эстетической медицине. В 2023 году артист прошел масштабное преображение под руководством пластического хирурга Тимура Хайдарова. Тогда певец открыто рассказывал о липосакции, круговой подтяжке лица, блефаропластике, формировании рельефа пресса и коррекции ягодиц.

Результат операций Киркоров называл поводом для гордости и неоднократно демонстрировал изменившуюся фигуру публике. Вместе с тем преображение вызвало бурные споры. Пользователи обсуждали отдельные детали внешности, включая якобы неестественное расположение пупка после хирургической коррекции.

Позже в публичном пространстве появились слухи о возможных осложнениях после операций. В частности, обсуждалась информация о некрозе тканей на руке певца. Однако сам Киркоров подобные сообщения тогда опровергал.

После появления новостей о госпитализации к обсуждению подключился и Тимур Хайдаров. Хирург заявил, что проблемы со здоровьем певца действительно существуют, однако категорически отверг связь между нынешним состоянием артиста и ранее проведенными операциями.

Сам певец также прокомментировал слухи о тяжелых осложнениях. По словам артиста, процесс восстановления продолжается, однако серьезных опасений у него нет.

«Все хорошо. Рука еще побаливает, конечно, но в целом все нормально. Живы будем, не помрем. Раны украшают настоящего артиста, особенно если это мужчина», — рассказал Киркоров.

Отдельно исполнитель высказался о своем заметном похудении, которое также стало предметом обсуждения.

«То они переживают, что я полный, то они переживают, что я худой. Как же угодить всем? Не угодишь. Вот какой есть, такой есть. Спортивный, фирменный и здоровенький», — отметил артист.

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