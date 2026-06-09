Пожилые родители задушили 45-летнего сына в Новосибирске

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 71 0

Мотивом расправы стало аморальное поведение мужчины.

Родители задушили сына в Новосибирске

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

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В Новосибирске возбуждено уголовное дело после того, как пожилые родители задушили своего 45-летнего сына в частном доме. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Новосибирской области.

«Возбуждено уголовное дело по факту убийства 45-летнего мужчины по признакам преступления, предусмотренного п. „ж“ ч. 2 ст. 105 УК РФ („Убийство“)», — указало ведомство.

По данным следствия, трагедия произошла днем 7 июня в Дзержинском районе. Родители на почве длительных неприязненных отношений, вызванных аморальным поведением сына, задушили его.

Подозреваемые были задержаны сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии. Им уже предъявлено обвинение, и в ближайшее время следователи направят в суд ходатайство об избрании меры пресечения. Сейчас по уголовному делу продолжается сбор и закрепление доказательств.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США мужчина убил беременную жену и двух дочерей. Следствие пришло к тому, что главными мотивами стали роман на стороне и желание начать новую жизнь.

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